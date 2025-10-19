Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чеснок и иммунитет
Чеснок и иммунитет
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:02

Иммунитет не спасёт чеснок: врач назвал реальные способы защититься от вирусов

Врач Дмитрий Карпенко назвал научно доказанные способы укрепления иммунитета

Российский врач Дмитрий Карпенко рассказал о действенных способах укрепления иммунной системы, которые действительно помогают защититься от вирусов и инфекций. В беседе с "Комсомольской правдой" эксперт Пироговского университета отметил, что популярные "народные методы" вроде лимона или чеснока переоценены, тогда как наука подтверждает эффективность совершенно других практик.

"Дыхательная гимнастика снижает уровень стресса. Доказанную пользу приносит ароматерапия — масло чайного дерева или эвкалипта отличается антисептическими свойствами", — рассказал терапевт Дмитрий Карпенко.

Научно доказанные методы укрепления иммунитета

1. Дыхательная гимнастика

По словам специалиста, дыхательные упражнения оказывают выраженное антистрессовое действие, а именно хронический стресс считается одним из главных факторов, ослабляющих иммунитет.

Диафрагмальное дыхание помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снижает выработку кортизола (гормона стресса), нормализует давление и улучшает снабжение тканей кислородом.

Карпенко советует ежедневно уделять 5-10 минут дыхательной гимнастике, особенно в вечернее время. Эффект от неё сопоставим с лёгкой медитацией или прогулкой на свежем воздухе.

2. Ароматерапия

Эксперт отметил, что научные данные подтверждают эффективность некоторых эфирных масел. Масло чайного дерева и эвкалипта обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами, помогая очищать воздух от микробов.

Использовать их можно в аромалампе, диффузоре или добавлять в горячую воду для ингаляций (не более 1-2 капель). Однако Карпенко предупреждает: ароматерапия — дополнительная мера, а не альтернатива медицинским средствам профилактики.

3. Контрастный душ

Контрастные водные процедуры, по словам врача, — один из самых эффективных способов тренировать адаптационные системы организма.

"Контрастный душ тренирует адаптационные системы организма и сосуды. Наука доказала, что этот метод улучшает терморегуляцию, защищая от переохлаждения", — подчеркнул Карпенко.

Чередование горячей и холодной воды стимулирует кровообращение, повышает устойчивость к температурным перепадам и укрепляет сосуды. Этот метод также помогает улучшить настроение и качество сна.

4. Что не работает

Врач отметил, что популярные продукты вроде мёда, имбиря, чеснока, лука и лимона не оказывают выраженного влияния на иммунитет. Хотя они содержат витамины и антиоксиданты, их влияние на защитные функции организма научно не подтверждено.

"Это не вредно, но и не может считаться надёжной профилактикой. Главное — сбалансированное питание, сон и физическая активность", — пояснил специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагаться на народные рецепты для профилактики вирусов.
    Последствие: Отсутствие защиты, высокая вероятность заражения.
    Альтернатива: Регулярные закаливающие процедуры и дыхательные практики.

  • Ошибка: Использовать эфирные масла бесконтрольно.
    Последствие: Аллергия, раздражение слизистых.
    Альтернатива: Минимальные дозировки и консультация врача при хронических заболеваниях.

  • Ошибка: Начинать контрастный душ с экстремально холодной воды.
    Последствие: Спазм сосудов, переохлаждение.
    Альтернатива: Постепенное снижение температуры, мягкая адаптация.

Советы шаг за шагом

  1. Начните утро с контрастного душа: 30 секунд тёплой воды, затем 10 секунд прохладной — повторить 3 раза.

  2. Освойте диафрагмальное дыхание: медленно вдохните через нос, наполняя живот, затем плавно выдохните.

  3. Вечером включите аромалампу с 1-2 каплями эфирного масла чайного дерева или эвкалипта.

  4. Поддерживайте здоровый сон - не менее 7 часов в сутки.

  5. Не забывайте о регулярной физической активности - прогулках, йоге, плавании.

Таблица: методы укрепления иммунитета

Метод Эффект Как применять
Дыхательная гимнастика Снижает стресс, улучшает кровообращение 5-10 мин ежедневно
Контрастный душ Тренирует сосуды, защищает от переохлаждения Утром, постепенно снижая температуру
Ароматерапия Очищает воздух, повышает тонус Масло эвкалипта или чайного дерева, 1-2 капли
Сон и режим Восстанавливает силы и гормональный баланс Ложиться до 23:00
Питание и движение Поддерживают энергию и метаболизм Белки, витамины, прогулки

FAQ

Можно ли заменить контрастный душ холодными обливаниями?
Да, но эффект будет мягче. Контрастный душ более безопасен и подходит для начинающих.

Стоит ли принимать витамины для профилактики?
Только после анализа и по назначению врача. Избыток витаминов может быть вреден.

Можно ли применять ароматерапию при простуде у детей?
Да, но с осторожностью и в минимальных дозах — не все масла безопасны для малышей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что частое употребление роллов вредно для желудка сегодня в 10:49
Роллы под ударом: врачи рассказали, чем японская еда опасна для желудка

Врачи предупредили: привычные роллы и суши не так безобидны, как кажется. Почему японская еда тяжело усваивается, кому она противопоказана и как сделать ужин безопасным — читайте в материале.

Читать полностью » Во Владимирской области за девять месяцев выявлено 603 случая рака молочной железы сегодня в 10:26
Розовый октябрь напоминает: рак груди можно победить, если не молчать

Октябрь во всём мире называют «Розовым месяцем» — временем осведомлённости о раке груди. Как защитить себя, пройти диагностику и какие инновации спасают жизни, — рассказываем в материале.

Читать полностью » Полезные жиры и антиоксиданты помогают сохранить упругость и увлажнённость кожи — специалисты сегодня в 10:05
Секрет вечной молодости найден — и это не ботокс: как еда влияет на кожу сильнее ухода

Секрет здоровой и сияющей кожи — не только в кремах, но и в правильных продуктах. Узнайте, какие витамины и жиры действительно замедляют старение изнутри.

Читать полностью » Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают упадок энергии — специалисты сегодня в 8:05
Хочешь остаться бодрым — смени гарнир: еда, которая не усыпляет, а заряжает энергией

Если после еды вас клонит в сон — дело не только в порциях. Узнайте, какие продукты вызывают усталость и как сохранить бодрость после обеда.

Читать полностью » Аллерголог Наталья Попова предупредила об опасности жевательного мармелада для детей сегодня в 7:49
Яркие мишки с тёмной стороной: что скрывают в себе жевательные мармеладки

Аллерголог Наталья Попова рассказала, почему жевательный мармелад опасен для зубов и фигуры, и предложила полезную альтернативу — домашний десерт без сахара и добавок.

Читать полностью » В Тюменской области открыто более 1,3 тысячи вакансий в сфере здравоохранения сегодня в 7:35
Тюменская область зовёт врачей: зарплаты выросли, а жильё дают почти даром

В Тюменской области открыто свыше 24 тысяч вакансий, из них более 1,3 тысячи — в медицине. Какие специалисты сегодня особенно востребованы и какие условия им предлагают — читайте в материале.

Читать полностью » Дмитрий Молодой объяснил, почему у детей чаще развивается отит и как его распознать сегодня в 7:11
Болит ухо у ребёнка: врач объяснил, что делать и когда нельзя греть

Что делать, если у ребёнка заболело ухо? Врач скорой помощи Дмитрий Молодой объяснил, как правильно помочь малышу при отите и когда нужно срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Двадцать минут сна днём помогают мозгу восстановиться — Татьяна Крымцева сегодня в 7:05
Переутомление убивает тише, чем сигареты: как короткий сон защищает мозг и сердце

Всего 20 минут дневного сна могут заменить чашку кофе, улучшить память и даже защитить сердце — рассказываем, как правильно вздремнуть.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнеры рассказали, как правильно организовать гардеробную в квартире
Красота и здоровье
В Башкирии за семь лет врачи "поездов здоровья" приняли свыше 800 тысяч пациентов
Спорт и фитнес
Бодибилдер Стэн Эффердинг объяснил, в какой позе мышцы лучше всего восстанавливаются после тренировок
Еда
Курица со шпинатом в сливочном соусе подходит для повседневного ужина и для праздничного стола
Еда
Салат из белых грибов и курицы с добавлением арахиса получается сытным, оригинальным и гармоничным
Садоводство
Спаржевая фасоль осенью остаётся урожайной при правильной агротехнике — эксперты-овощеводы
Еда
Индейка с луком и морковью сохраняет сочность при жарке на сковороде
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер показал комплекс упражнений для полноценной тренировки тела без спортзала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet