Иммунитет не спасёт чеснок: врач назвал реальные способы защититься от вирусов

Российский врач Дмитрий Карпенко рассказал о действенных способах укрепления иммунной системы, которые действительно помогают защититься от вирусов и инфекций. В беседе с "Комсомольской правдой" эксперт Пироговского университета отметил, что популярные "народные методы" вроде лимона или чеснока переоценены, тогда как наука подтверждает эффективность совершенно других практик.

"Дыхательная гимнастика снижает уровень стресса. Доказанную пользу приносит ароматерапия — масло чайного дерева или эвкалипта отличается антисептическими свойствами", — рассказал терапевт Дмитрий Карпенко.

Научно доказанные методы укрепления иммунитета

1. Дыхательная гимнастика

По словам специалиста, дыхательные упражнения оказывают выраженное антистрессовое действие, а именно хронический стресс считается одним из главных факторов, ослабляющих иммунитет.

Диафрагмальное дыхание помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снижает выработку кортизола (гормона стресса), нормализует давление и улучшает снабжение тканей кислородом.

Карпенко советует ежедневно уделять 5-10 минут дыхательной гимнастике, особенно в вечернее время. Эффект от неё сопоставим с лёгкой медитацией или прогулкой на свежем воздухе.

2. Ароматерапия

Эксперт отметил, что научные данные подтверждают эффективность некоторых эфирных масел. Масло чайного дерева и эвкалипта обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами, помогая очищать воздух от микробов.

Использовать их можно в аромалампе, диффузоре или добавлять в горячую воду для ингаляций (не более 1-2 капель). Однако Карпенко предупреждает: ароматерапия — дополнительная мера, а не альтернатива медицинским средствам профилактики.

3. Контрастный душ

Контрастные водные процедуры, по словам врача, — один из самых эффективных способов тренировать адаптационные системы организма.

"Контрастный душ тренирует адаптационные системы организма и сосуды. Наука доказала, что этот метод улучшает терморегуляцию, защищая от переохлаждения", — подчеркнул Карпенко.

Чередование горячей и холодной воды стимулирует кровообращение, повышает устойчивость к температурным перепадам и укрепляет сосуды. Этот метод также помогает улучшить настроение и качество сна.

4. Что не работает

Врач отметил, что популярные продукты вроде мёда, имбиря, чеснока, лука и лимона не оказывают выраженного влияния на иммунитет. Хотя они содержат витамины и антиоксиданты, их влияние на защитные функции организма научно не подтверждено.

"Это не вредно, но и не может считаться надёжной профилактикой. Главное — сбалансированное питание, сон и физическая активность", — пояснил специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полагаться на народные рецепты для профилактики вирусов.

Последствие: Отсутствие защиты, высокая вероятность заражения.

Альтернатива: Регулярные закаливающие процедуры и дыхательные практики.

Ошибка: Использовать эфирные масла бесконтрольно.

Последствие: Аллергия, раздражение слизистых.

Альтернатива: Минимальные дозировки и консультация врача при хронических заболеваниях.

Ошибка: Начинать контрастный душ с экстремально холодной воды.

Последствие: Спазм сосудов, переохлаждение.

Альтернатива: Постепенное снижение температуры, мягкая адаптация.

Советы шаг за шагом

Начните утро с контрастного душа: 30 секунд тёплой воды, затем 10 секунд прохладной — повторить 3 раза. Освойте диафрагмальное дыхание: медленно вдохните через нос, наполняя живот, затем плавно выдохните. Вечером включите аромалампу с 1-2 каплями эфирного масла чайного дерева или эвкалипта. Поддерживайте здоровый сон - не менее 7 часов в сутки. Не забывайте о регулярной физической активности - прогулках, йоге, плавании.

Таблица: методы укрепления иммунитета