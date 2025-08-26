Секреты крепкого иммунитета в холодный сезон
Осень — время, когда организму особенно важно поддерживать защитные силы. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru поделилась простыми, но эффективными рекомендациями, которые помогут пережить сезон простуд без лишних проблем.
Сон как главный фактор здоровья
По словам специалиста, качественный сон играет решающую роль в восстановлении организма.
"Спать нужно не менее семи часов в сутки", — подчеркнула Дмитренко.
Недостаток сна ослабляет иммунитет и делает человека более уязвимым перед инфекциями.
Витамин D и солнце
Особое внимание врач уделила витамину D. Он регулирует иммунные процессы, и его нехватка осенью ощущается особенно остро. Пополнить запас можно двумя способами — через солнечный свет и специальные добавки.
Физическая активность и сауна
Регулярные нагрузки помогают поддерживать здоровье, а дополнительно полезны процедуры, которые стимулируют обмен веществ. Дмитренко отметила: посещение сауны в разумных пределах тоже положительно влияет на организм.
Минералы и витамины
Важным элементом остаётся баланс микроэлементов и витаминов.
"Натуральные биологически активные вещества и витамин С играют важную, но скорее вспомогательную роль в поддержании иммунитета", — пояснила врач.
Итог: комплексный подход
Дмитренко сделала вывод: только сочетание сна, правильного питания, физической активности и пребывания на солнце создаёт основу для устойчивого иммунитета и эффективной профилактики заболеваний.
