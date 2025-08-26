Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:10

Секреты крепкого иммунитета в холодный сезон

Врач Дмитренко назвала простые способы укрепить иммунитет осенью

Осень — время, когда организму особенно важно поддерживать защитные силы. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru поделилась простыми, но эффективными рекомендациями, которые помогут пережить сезон простуд без лишних проблем.

Сон как главный фактор здоровья

По словам специалиста, качественный сон играет решающую роль в восстановлении организма.

"Спать нужно не менее семи часов в сутки", — подчеркнула Дмитренко.

Недостаток сна ослабляет иммунитет и делает человека более уязвимым перед инфекциями.

Витамин D и солнце

Особое внимание врач уделила витамину D. Он регулирует иммунные процессы, и его нехватка осенью ощущается особенно остро. Пополнить запас можно двумя способами — через солнечный свет и специальные добавки.

Физическая активность и сауна

Регулярные нагрузки помогают поддерживать здоровье, а дополнительно полезны процедуры, которые стимулируют обмен веществ. Дмитренко отметила: посещение сауны в разумных пределах тоже положительно влияет на организм.

Минералы и витамины

Важным элементом остаётся баланс микроэлементов и витаминов.

"Натуральные биологически активные вещества и витамин С играют важную, но скорее вспомогательную роль в поддержании иммунитета", — пояснила врач.

Итог: комплексный подход

Дмитренко сделала вывод: только сочетание сна, правильного питания, физической активности и пребывания на солнце создаёт основу для устойчивого иммунитета и эффективной профилактики заболеваний.

