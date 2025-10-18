Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Главный щит организма: что разрушает иммунитет быстрее вирусов

Терапевт объяснил различия между врождённым и приобретённым иммунитетом

Иммунитет — не просто защитная система, а фундамент здоровья человека. От его состояния зависит, насколько легко организм противостоит вирусам, инфекциям и даже внутренним сбоям.
Врач-терапевт объясняет, как работает иммунная защита и какие шаги реально помогают её укрепить.

Что такое иммунитет и почему он важен

Иммунитет — это комплекс механизмов, которые защищают организм от всего чужеродного: вирусов, бактерий, грибков, паразитов и мутирующих клеток. Он работает непрерывно, распознавая угрозы и устраняя их до того, как они успевают нанести вред.

"Состояние иммунитета — это зеркало здоровья. Он реагирует на стресс, питание, сон и даже настроение человека", — поясняет врач.

Если иммунная система ослаблена, человек чаще болеет, хуже восстанавливается после травм и операций, быстрее устаёт и подвержен хроническим воспалениям.

Виды иммунитета: врождённый и приобретённый

Иммунитет делится на две ключевые линии защиты — врождённую и приобретённую.

Вид иммунитета Когда формируется Особенности
Врожденный С рождения Универсальный, реагирует на всё чужеродное, передаётся от матери плоду
Приобретённый В течение жизни Формируется после контакта с инфекцией или вакцинации, обладает "памятью" к возбудителям

Часто задаваемые вопросы

Можно ли повысить иммунитет за неделю?
Нет. Укрепление защиты требует системного подхода — питания, сна и снижения стресса.

Стоит ли принимать витамины без анализов?
Нет, важно проверить уровень D, B12, железа и цинка, чтобы подобрать дозу.

Помогает ли спорт против простуд?
Да, умеренные тренировки стимулируют иммунные клетки, но чрезмерные нагрузки ослабляют защиту.

Опасен ли хронический стресс для иммунитета?
Да. Он снижает выработку антител и повышает риск воспалений.

Как понять, что иммунитет восстановился?
Редкие болезни, хорошее самочувствие, нормальный сон и энергия — признаки стабильной работы защиты.

