Главный щит организма: что разрушает иммунитет быстрее вирусов

Иммунитет — не просто защитная система, а фундамент здоровья человека. От его состояния зависит, насколько легко организм противостоит вирусам, инфекциям и даже внутренним сбоям.

Врач-терапевт объясняет, как работает иммунная защита и какие шаги реально помогают её укрепить.

Что такое иммунитет и почему он важен

Иммунитет — это комплекс механизмов, которые защищают организм от всего чужеродного: вирусов, бактерий, грибков, паразитов и мутирующих клеток. Он работает непрерывно, распознавая угрозы и устраняя их до того, как они успевают нанести вред.

"Состояние иммунитета — это зеркало здоровья. Он реагирует на стресс, питание, сон и даже настроение человека", — поясняет врач.

Если иммунная система ослаблена, человек чаще болеет, хуже восстанавливается после травм и операций, быстрее устаёт и подвержен хроническим воспалениям.

Виды иммунитета: врождённый и приобретённый

Иммунитет делится на две ключевые линии защиты — врождённую и приобретённую.