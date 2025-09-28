Простуды начинают охоту: как укрепить защиту организма за пару недель

С наступлением осени организм сталкивается с холодами, ветрами и резкими перепадами температуры. Эти факторы создают нагрузку на иммунную систему, делая человека более уязвимым перед вирусами и инфекциями. Чтобы встретить сезон простуд во всеоружии, важно заранее позаботиться о защите организма. Учёные выделяют несколько методов, эффективность которых подтверждена исследованиями.

Четыре главных метода поддержки иммунитета

Первый метод — умеренные физические нагрузки.

Регулярная активность средней интенсивности улучшает циркуляцию лимфы, снижает уровень воспаления и помогает справляться со стрессом. Однако перегрузка тренировками даёт обратный эффект — ослабляет защитные силы организма.

Второй метод — полноценный сон.

Во время сна клетки обновляются, восстанавливается работа органов и активизируется иммунная система. Наиболее полезен сон по режиму: если ложиться и вставать в одно и то же время, организм быстрее адаптируется к нагрузкам.

Третий метод — употребление пробиотиков.

Ферментированные продукты, например квашеная капуста, кимчи и натуральный йогурт, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника. А именно кишечник считается одним из ключевых центров иммунной системы.

Четвёртый метод — витамины и микроэлементы.

Важнейшие из них — витамин С, витамин D и цинк. Они участвуют в создании и работе иммунных клеток. Их уровень при необходимости стоит проверять анализами и корректировать рацион или добавки под контролем врача.

Сравнение методов укрепления иммунитета