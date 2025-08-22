Как подготовить организм к осени: 7 шагов для крепкого иммунитета

Многие вспоминают об укреплении иммунитета уже в разгар простудного сезона, но врачи рекомендуют начинать гораздо раньше. Именно август — лучшее время, чтобы "подпитать" организм и спокойно встретить сезон вирусов.

Сбалансированное питание — основа защиты

Инфекционист Ольга Столярова советует делать акцент на сезонных овощах и ягодах, богатых антиоксидантами и витаминами.

Особенно полезны:

смородина и облепиха — природные источники витамина С;

жирная рыба, яичные желтки, грибы — для восполнения витамина D;

бобовые, мясо, орехи и морепродукты — источники цинка;

йогурты, кефир, квашеная капуста — содержат пробиотики.

Возможен дополнительный приём витамина D, но только после консультации с врачом.

Что стоит ограничить

сладости;

переработанные продукты (колбасы, полуфабрикаты);

переедание перед сном.

Дополнительные меры для крепкого иммунитета

7-8 часов качественного сна каждый день;

умеренная физическая активность;

ежедневные прогулки на свежем воздухе;

контрастный душ (как мягкое закаливание);

питьевой режим — 1,5-2 литра воды в день;

снижение уровня стресса (дыхательные упражнения, медитация, спокойные хобби).

Природные помощники

Имбирь — обладает противовоспалительным эффектом. Добавляйте в чай или смузи.

Мёд — натуральный антибактериальный продукт.

Эхинацея — стимулирует иммунную систему (чаи, настойки).

Важно помнить

Терапевт Марина Мелешина предупреждает: "Не все витамины можно "запасти" на год вперёд. Некоторые (например, C и группы B) нужно регулярно восполнять, так как они не накапливаются в организме”.