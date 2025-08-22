Как подготовить организм к осени: 7 шагов для крепкого иммунитета
Многие вспоминают об укреплении иммунитета уже в разгар простудного сезона, но врачи рекомендуют начинать гораздо раньше. Именно август — лучшее время, чтобы "подпитать" организм и спокойно встретить сезон вирусов.
Сбалансированное питание — основа защиты
Инфекционист Ольга Столярова советует делать акцент на сезонных овощах и ягодах, богатых антиоксидантами и витаминами.
Особенно полезны:
- смородина и облепиха — природные источники витамина С;
- жирная рыба, яичные желтки, грибы — для восполнения витамина D;
- бобовые, мясо, орехи и морепродукты — источники цинка;
- йогурты, кефир, квашеная капуста — содержат пробиотики.
Возможен дополнительный приём витамина D, но только после консультации с врачом.
Что стоит ограничить
- сладости;
- переработанные продукты (колбасы, полуфабрикаты);
- переедание перед сном.
Дополнительные меры для крепкого иммунитета
- 7-8 часов качественного сна каждый день;
- умеренная физическая активность;
- ежедневные прогулки на свежем воздухе;
- контрастный душ (как мягкое закаливание);
- питьевой режим — 1,5-2 литра воды в день;
- снижение уровня стресса (дыхательные упражнения, медитация, спокойные хобби).
Природные помощники
- Имбирь — обладает противовоспалительным эффектом. Добавляйте в чай или смузи.
- Мёд — натуральный антибактериальный продукт.
- Эхинацея — стимулирует иммунную систему (чаи, настойки).
Важно помнить
Терапевт Марина Мелешина предупреждает: "Не все витамины можно "запасти" на год вперёд. Некоторые (например, C и группы B) нужно регулярно восполнять, так как они не накапливаются в организме”.
