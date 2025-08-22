Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Льняная каша с облепихой и молоком
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:27

Как подготовить организм к осени: 7 шагов для крепкого иммунитета

Смородина, облепиха и рыба: какие продукты поддерживают иммунитет в конце лета

Многие вспоминают об укреплении иммунитета уже в разгар простудного сезона, но врачи рекомендуют начинать гораздо раньше. Именно август — лучшее время, чтобы "подпитать" организм и спокойно встретить сезон вирусов.

Сбалансированное питание — основа защиты

Инфекционист Ольга Столярова советует делать акцент на сезонных овощах и ягодах, богатых антиоксидантами и витаминами.

Особенно полезны:

  • смородина и облепиха — природные источники витамина С;
  • жирная рыба, яичные желтки, грибы — для восполнения витамина D;
  • бобовые, мясо, орехи и морепродукты — источники цинка;
  • йогурты, кефир, квашеная капуста — содержат пробиотики.

Возможен дополнительный приём витамина D, но только после консультации с врачом.

Что стоит ограничить

  • сладости;
  • переработанные продукты (колбасы, полуфабрикаты);
  • переедание перед сном.

Дополнительные меры для крепкого иммунитета

  • 7-8 часов качественного сна каждый день;
  • умеренная физическая активность;
  • ежедневные прогулки на свежем воздухе;
  • контрастный душ (как мягкое закаливание);
  • питьевой режим — 1,5-2 литра воды в день;
  • снижение уровня стресса (дыхательные упражнения, медитация, спокойные хобби).

Природные помощники

  • Имбирь — обладает противовоспалительным эффектом. Добавляйте в чай или смузи.
  • Мёд — натуральный антибактериальный продукт.
  • Эхинацея — стимулирует иммунную систему (чаи, настойки).

Важно помнить

Терапевт Марина Мелешина предупреждает: "Не все витамины можно "запасти" на год вперёд. Некоторые (например, C и группы B) нужно регулярно восполнять, так как они не накапливаются в организме”.

