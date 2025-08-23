Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старение
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:33

Сила, которая оборачивается слабостью: почему иммунная молодость может навредить

Иммунитет как в 20 лет: ученые нашли неожиданную причину аутоиммунных заболеваний

Иммунная система предназначена для защиты организма от инфекций и болезней. Однако с возрастом ее способность выполнять эту функцию может снижаться, делая пожилых людей более восприимчивыми к различным заболеваниям. Но, как оказалось, не у всех. Исследователи Mayo Clinic обнаружили, что некоторые пожилые люди сохраняют "иммунную молодость" — новый термин, введенный учеными Мейо для описания молодой иммунной системы у людей старше 60 лет. Статья об открытии вышла в престижном журнале Nature Aging.

"Мы изучаем, почему у некоторых людей в иммунной системе есть "источник молодости”. Мы хотим учиться у них", — объясняет ревматолог и ученый-клиницист Mayo Clinic Корнелия Вейанд.

Исследование направлено на понимание механизмов, которые позволяют некоторым людям сохранять молодую иммунную систему на протяжении всей жизни, и на разработку методов для поддержания иммунного здоровья в пожилом возрасте.

Стволовые T-клетки: клеточный источник молодости и развитие гигантоклеточного артериита

Этот клеточный источник молодости был выявлен у более чем 100 пожилых пациентов, обратившихся в Мейо для лечения гигантоклеточного артериита — васкулита, поражающего средние и крупные артерии, включая аорту. В пораженных тканях этих больных нашли особые иммунные клетки — стволовые T-клетки.

Они ведут себя как молодые стволовые клетки, которые обычно участвуют в регенерации, заживлении и росте, но в данном случае они способствуют развитию болезни. Обнаружение стволовых T-клеток в тканях, пораженных гигантоклеточным артериитом, позволило ученым выявить связь между "иммунной молодостью” и аутоиммунными заболеваниями.

"Мы заметили, что у этих пациентов очень молодая иммунная система, несмотря на то, что им 60-70 лет. Но плата за это — аутоиммунное заболевание", — говорит Вейанд.

Аутоиммунные заболевания — это состояние, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые ткани и органы. Исследование показало, что "иммунная молодость” может иметь обратную сторону, увеличивая риск развития аутоиммунных заболеваний.

Ингибиторы иммунных контрольных точек: неправильная работа и регулирование иммунной системы

Кроме того, у этих пациентов неправильно работают ингибиторы иммунных контрольных точек, регулирующих работу иммунной системы. Ингибиторы иммунных контрольных точек играют важную роль в предотвращении аутоиммунных реакций, регулируя активность иммунных клеток.

"Вопреки возможным ожиданиям, старение иммунной системы в соответствии с возрастом организма имеет свои преимущества. Нужно учитывать цену, которую приходится платить за иммунную молодость — расплатой может стать аутоиммунное заболевание", — предупреждает соавтор статьи Йорг Горонзи, изучающий старение в Mayo Clinic.

Исследование подчеркивает, что старение иммунной системы — это сложный процесс, который может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Сейчас исследователи разрабатывают новые диагностические тесты, которые помогут выявлять пациентов и здоровых людей с высоким количеством иммунных стволовых клеток, поскольку они могут быть предрасположены к аутоиммунным заболеваниям в более позднем возрасте. Разработка таких тестов позволит выявлять людей с повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний и принимать профилактические меры.

Интересные факты об иммунной системе

Иммунная система состоит из различных клеток, тканей и органов, которые работают вместе для защиты организма от болезней.
Иммунная система может распознавать и уничтожать широкий спектр патогенов, включая бактерии, вирусы, грибки и паразитов.
Иммунная система обладает памятью и способна запоминать патогены, с которыми она сталкивалась ранее, что позволяет ей более эффективно бороться с ними при повторном заражении.

В заключение, исследование Mayo Clinic выявило существование "иммунной молодости” у некоторых пожилых людей, но также показало, что она может быть связана с повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний. Разработка диагностических тестов позволит выявлять людей с высоким количеством стволовых T-клеток и принимать профилактические меры для поддержания иммунного здоровья.

