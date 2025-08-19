Ошибка в коде иммунитета: почему организм атакует сам себя

Вы знали, что одна из причин ревматоидного артрита может скрываться в стволовых клетках иммунной системы? Исследования, проведенные учеными Киотского университета, раскрывают удивительные детали этой болезни. В журнале Science Immunology (SciImm) они поделились своими находками, которые могут изменить подход к лечению.

Что такое ревматоидный артрит?

Ревматоидный артрит — это хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные суставы. Это приводит к боли, отекам и разрушению соединительной ткани. Несмотря на прогресс в лечении, около 30% пациентов по-прежнему не получают должного облегчения от традиционных методов.

Чтобы понять, почему некоторые пациенты не реагируют на лечение, ученые провели эксперименты на мышах и клеточных линиях человека. Они сосредоточились на Т-хелперах — клетках, которые регулируют работу других элементов иммунной системы, посылая сигналы для атаки.

В суставных тканях Т-хелперы существуют в двух формах: стволовые и эффекторные. Стволовые Tph-клетки находятся в скоплениях иммунных клеток, напоминающих временные "мини-лимфоузлы", образующиеся в воспаленных суставах. В этих скоплениях они размножаются и активируют В-клетки — второй тип иммунных клеток, отвечающих за производство антител.

Важные выводы

Исследование показало, что некоторые Tph-клетки способны трансформироваться в эффекторные — "боевые" клетки, которые могут покидать скопления и инициировать воспалительные процессы. Постоянный приток таких клеток может объяснять, почему воспаление у некоторых пациентов сохраняется даже при интенсивной терапии.

Работа ученых открывает новые горизонты в понимании ревматоидного артрита и может стать основой для разработки более эффективных методов лечения.