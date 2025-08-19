Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в суставе
Боль в суставе
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:40

Ошибка в коде иммунитета: почему организм атакует сам себя

Японские исследователи обнаружили новый механизм развития ревматоидного артрита

Вы знали, что одна из причин ревматоидного артрита может скрываться в стволовых клетках иммунной системы? Исследования, проведенные учеными Киотского университета, раскрывают удивительные детали этой болезни. В журнале Science Immunology (SciImm) они поделились своими находками, которые могут изменить подход к лечению.

Что такое ревматоидный артрит?

Ревматоидный артрит — это хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные суставы. Это приводит к боли, отекам и разрушению соединительной ткани. Несмотря на прогресс в лечении, около 30% пациентов по-прежнему не получают должного облегчения от традиционных методов.

Чтобы понять, почему некоторые пациенты не реагируют на лечение, ученые провели эксперименты на мышах и клеточных линиях человека. Они сосредоточились на Т-хелперах — клетках, которые регулируют работу других элементов иммунной системы, посылая сигналы для атаки.

В суставных тканях Т-хелперы существуют в двух формах: стволовые и эффекторные. Стволовые Tph-клетки находятся в скоплениях иммунных клеток, напоминающих временные "мини-лимфоузлы", образующиеся в воспаленных суставах. В этих скоплениях они размножаются и активируют В-клетки — второй тип иммунных клеток, отвечающих за производство антител.

Важные выводы

Исследование показало, что некоторые Tph-клетки способны трансформироваться в эффекторные — "боевые" клетки, которые могут покидать скопления и инициировать воспалительные процессы. Постоянный приток таких клеток может объяснять, почему воспаление у некоторых пациентов сохраняется даже при интенсивной терапии.

Работа ученых открывает новые горизонты в понимании ревматоидного артрита и может стать основой для разработки более эффективных методов лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные обнаружили связь между гепатитом С и развитием шизофрении вчера в 23:48

Вирусная теория психических расстройств получила новое подтверждение

Новое исследование связывает вирус гепатита С с психическими расстройствами, открывая новые возможности для лечения шизофрении и биполярного расстройства.

Читать полностью » Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей вчера в 19:17

Несовместимость на уровне нейронов: почему некоторые люди никогда не станут вам близки

Учёные выяснили: друзья не случайны. Чем сильнее совпадает работа мозга у людей, тем выше шанс, что они станут близкими. Исследование раскрывает нейронные механизмы дружбы.

Читать полностью » Учёные синтезировали лонсдейлит – алмаз на 58% прочнее обычного вчера в 18:26

Алмаз, которого не должно быть: как учёные обманули природу

Учёные впервые создали лонсдейлит — алмаз с гексагональной структурой, который может быть прочнее обычного. Как это изменит промышленность?

Читать полностью » Учёные обнаружили новый вид вымершего кенгуру Dorcopsoides cowpatensis вчера в 18:11

Удивительная жизнь: как маленький кенгуру мог бы изменить наш взгляд на диких животных

В Австралии нашли останки древнего кенгуру — Dorcopsoides cowpatensis. Как он связан с современными валлаби и почему исчез? Новое исследование раскрывает тайны эволюции.

Читать полностью » Китайские учёные разработали новый метод лечения генетических заболеваний вчера в 17:21

Глухота и анемия: как новые методы лечения могут вернуть радость жизни

Китайские учёные совершили прорыв в генной терапии, открыв путь к лечению глухоты и анемии. Эксперименты на мышах подтвердили: теперь можно не только исправлять мутации, но и предотвращать их последствия.

Читать полностью » Учёные из Университета Монаша обнаружили древних зубатых китов в Австралии вчера в 17:08

Находка века: в Австралии обнаружили самого маленького кита в истории

Узнайте о новом виде млекопитающих, Janjucetus dullardi, найденном в Австралии. Эти крошечные киты могли бы стать символом страны, как кенгуру.

Читать полностью » Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий вчера в 16:14

Углеродные молекулы, которые могут сделать электронику эффективнее: узнайте, как

Учёные впервые стабилизировали хрупкий углеродный цикл при комнатной температуре. Этот прорыв может изменить будущее электроники и квантовых технологий. Как им это удалось?

Читать полностью » Геологи обнаружили тепловую аномалию под Аппалачами возрастом 80 млн лет вчера в 16:05

Под Аппалачами скрывается огненный след: тайна древнего раскола континентов

Под Аппалачами нашли аномально горячие породы — возможно, это след раскола континентов времён динозавров. Учёные раскрывают, как мантийные волны влияют на геологию и климат.

Читать полностью »

Новости
Еда

Запечённые рулетики из цуккини с сыром и томатным соусом: пошаговый рецепт
Питомцы

Ветеринары рассказали, чем отличается старение мелких и крупных собак
Туризм

Администрация Панамского канала вложит $8,5 млрд в модернизацию инфраструктуры до 2030 года
Еда

Повара рекомендуют шейную часть свинины для приготовления по-французски
Садоводство

В Оренбуржье рекомендуют заменять газоны гравийными лужайками и засухоустойчивыми растениями
Дом

Ремонт дивана своими силами: что делать с пружинами, каркасом и обивкой
Еда

Как приготовить скумбрию с картошкой в духовке
Авто и мото

Канада закупила автомобилей из Мексики на 1,08 млрд долларов, из США — на 950 млн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru