На приеме у психолога
© freepik by prostooleh is licensed under public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 19:58

Стандартная терапия психических расстройств дала слабый эффект — виноват неожиданный биологический фактор

Психические расстройства нередко выглядят одинаково в клинической практике, но отвечают на терапию по-разному. Новое исследование показывает, что причина может скрываться не только в мозге, но и в состоянии иммунной системы. Об этом сообщает научный журнал Biological Psychiatry.

Воспаление как общий фактор психических расстройств

Ученые из Нанкинского университета изучили связь между системным воспалением и эффективностью лечения психических заболеваний. В центре внимания оказалось соотношение нейтрофилов и лимфоцитов в крови — показатель, который давно используется как маркер воспалительных процессов в организме. Анализ показал, что его повышение характерно для части пациентов с тяжелыми психическими расстройствами.

Современные методы нейровизуализации уже демонстрировали, что шизофрения, большое депрессивное расстройство и биполярное расстройство могут иметь общие нейронные механизмы. Однако биологическая основа этих совпадений оставалась не до конца понятной. Новая работа добавляет к этой картине иммунно-воспалительный компонент, который может играть ключевую роль в развитии заболеваний.

Поиск скрытых биотипов и нейронных "подписей"

Исследование проводилось на двух независимых выборках добровольцев. На первом этапе ученые сопоставили данные о функциональных связях в мозге с молекулярными характеристиками крови, включая показатели метилирования ДНК. Такой подход позволил выявить устойчивый паттерн нейронной активности, связанный с нарушениями в работе иммунной системы.

На втором этапе выяснилось, что пациенты с этой нейронной "подписью" имеют повышенное соотношение нейтрофилов и лимфоцитов. Этот показатель широко применяется в клинической практике как индикатор системного воспаления и оказался тесно связан с особенностями мозговой активности.

Связь биомаркеров с эффективностью терапии

Клинические наблюдения выявили практическое значение полученных данных. Во время госпитализации пациенты с признаками воспалительного биотипа хуже реагировали на стандартные методы лечения психических расстройств. Это указывает на то, что иммунно-воспалительный компонент заболевания напрямую влияет на исход терапии.

По словам ведущего автора исследования Фэй Вана, обнаруженный биомаркер одновременно отражает биологическую природу психических нарушений и может использоваться для прогнозирования ответа на лечение. Такой подход приближает психиатрию к персонализированной медицине, где терапевтические решения принимаются на основе объективных биологических показателей, а не только клинических симптомов.

