Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бессмертные клетки
бессмертные клетки
© https://commons.wikimedia.org by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:34

Первые в мире: пациенту пересадили клетки, которые иммунная система не видит

Генетически модифицированные клетки избежали атаки иммунитета у пациента с диабетом

Представьте себе лечение диабета 1 типа, при котором не нужны ежедневные уколы инсулина. Эта мечта стала на шаг ближе к реальности. В декабре 2024 года 42-летний швед с диабетом стал первым человеком, получившим экспериментальную терапию: 17 инъекций генетически модифицированных клеток поджелудочной железы в левую руку.

Как работает новый метод?

При диабете 1 типа иммунная система разрушает бета-клетки, производящие инсулин. Уже два десятилетия существует трансплантация донорских клеток, но у неё есть два огромных минуса:

  • реципиенту приходится пожизненно принимать иммунодепрессанты.
  • количество доступных донорских клеток крайне ограничено.

Учёные из компании Sana Biotechnology нашли остроумное решение. С помощью редактора CRISPR они:

  • удалили с поверхности донорских бета-клеток белки HLA-I и HLA-II, которые являются главными мишенями для иммунной атаки.
  • добавили клеткам способность вырабатывать больше белка CD47 — своеобразного "сигнала не атаковать" для иммунитета.

Первые результаты вселяют оптимизм

Спустя три месяца после процедуры обследование показало: пересаженные клетки не только выжили в мышце предплечья, но и начали вырабатывать инсулин. Самое главное — иммунная система пациента их не атаковала.

"Это большой прорыв, и он впечатляет. Их стоит поздравить", — говорит Бернхард Херинг, врач-трансплантолог и иммунолог из Университета Миннесоты.

Иммунные клетки пациента, извлечённые из крови, мгновенно атаковали обычные донорские клетки, но проигнорировали генетически модифицированные. Это доказывает, что концепция "невидимости" для иммунитета работает.

Осторожность и перспективы

Несмотря на успех, пациент пока не излечился и продолжает нуждаться в инъекциях инсулина.

"Мы пересадили 7% от лечебной дозы клеток", — объясняет эндокринолог Пер-Ола Карлссон из Уппсальского университета, руководивший исследованием.

Но пациенту также не потребовались иммунодепрессанты. Побочные эффекты были незначительными. Учёные подчёркивают, что это лишь первый шаг. Для подтверждения эффективности нужны испытания на большем числе пациентов и более длительное наблюдение. Самый впечатляющий результат — способность клеток уклоняться от иммунного разрушения. Это ключевой момент.

Что дальше?

Компания Sana уже перешла на новую стратегию, используя бета-клетки, выращенные из стволовых, а не донорских клеток, что решает проблему их нехватки. Хотя другие компании тоже добились успеха с клеточной терапией (например, Vertex Pharmaceuticals), их пациентам всё равно требуются immunosuppressants. Метод же, делающий клетки "невидимыми", потенциально может от них избавить.

"Мы много лет говорим о клеточной терапии при диабете, и очень интересно видеть, как эта область делает значительные шаги вперед", — заключает Тейлор Триоло.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: причиной 40% смертей на ИВЛ у ковидных стало воспаление лёгких сегодня в 20:49

Где пряталась смерть: пациенты хотели защиты от COVID, а получили пневмонию от трубки

Учёные доказали: не коронавирус должен был вызывать такие потери. Главной причиной смертности стали другие, на первый взгляд, второстепенные инфекции.

Читать полностью » Учёные обнаружили в Теннесси ископаемые останки карликовых оленей возрастом 5 млн лет сегодня в 16:02

Аппалачские бессмертники: кто правил лесами 5 миллионов лет

Палеонтологи нашли в Теннесси останки древних оленей, переживших климатические катастрофы. Как маленькие животные пережили мастодонтов и заселили весь континент — в новом исследовании.

Читать полностью » Ученые создали левитирующие платформы для исследования мезосферы сегодня в 15:39

Загадочный слой Земли на высоте 80 км стал ближе: гениальное изобретение, о котором молчали десятилетиями

Ученые из США и Бразилии создали левитирующие платформы, использующие фотофорез для исследования мезосферы. Эти устройства без топлива передают данные с высоты 75 км, открывая новые горизонты в климатических и космических исследованиях.

Читать полностью » Ядра Юпитера и Сатурна формировались миллионы лет — новые данные международного исследования сегодня в 14:59

Не катастрофа, а эволюция: что скрывает ядро газового гиганта — ответ из космоса и лабораторий

Ученые опровергли гипотезу катастрофического столкновения Юпитера. Новые данные миссии «Юнона» и суперкомпьютерные симуляции показали, что разбавленное ядро планеты сформировалось постепенно, что изменило представления о газовых гигантах.

Читать полностью » Анализ 8 параметров конечностей показал шокирующие различия самцов и самок австралопитеков сегодня в 13:59

Не мужчины и женщины: шокирующие различия в костях древних гоминид — что это значит для науки

Исследование австралопитеков 3.3-2.1 млн лет выявило шокирующий половой диморфизм: самцы были на 66-146% массивнее самок. Это опровергает прежние теории и доказывает сходство социальной структуры древних гоминид с гориллами.

Читать полностью » Ученые добились бесконечного подпрыгивания капли масла на вибрирующей поверхности сегодня в 12:59

Капля масла танцует вечно: как ученые заставили ее подпрыгивать без остановки — секрет вибрации и слюды

Ученые заставили каплю масла бесконечно подпрыгивать на вибрирующей слюде, открыв новые методы управления жидкостями в промышленности. Результаты могут изменить подходы в химии и квантовой физике.

Читать полностью » Шведские астрономы обнаружили гигантский газопылевой пузырь в Млечном Пути сегодня в 11:59

В сердце Млечного Пути нашли пузырь размером с Солнечную систему — астрономы в замешательстве

Учёные из Швеции обнаружили гигантский газопылевой пузырь массой с Солнце вокруг красного сверхгиганта DFK 52. Открытие, сделанное с помощью ALMA, ставит новые вопросы об эволюции звёзд и таинственных извержениях.

Читать полностью » Микропластик и мозг: какое воздействие оказывают микрочастицы пластика на нейроны сегодня в 10:47

Молчаливый враг разума: микропластик вызвал гибель нейронов – неутешительные выводы ученых

Новое исследование показало, что микропластик разрушает гематоэнцефалический барьер и приводит к гибели нейронов. Узнайте о нейротоксическом воздействии микропластика!

Читать полностью »

Новости
Дом

Специалисты советуют делать часовой перерыв между стирками для защиты техники
Еда

Врач объяснила, почему кофеин усиливает жар и не подходит для летней жары
Садоводство

Ошибки при сочетании удобрений приводят к закислению почвы
Питомцы

В России профессия кинолога не регулируется законом: на что обратить внимание хозяевам при выборе эксперта
Туризм

Ростех заявил о возвращении России к полному циклу производства пассажирских самолетов
Авто и мото

Эксперты: ввоз автомобилей из Белоруссии в Россию стал экономически невыгодным
Красота и здоровье

Тепловое истощение и потеря сознания: врачи объясняют механизмы перегрева
Красота и здоровье

Офтальмолог Воротникова объяснила, почему смартфон опаснее для здоровья, чем монитор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru