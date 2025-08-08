Осень — время простуд и сезонных заболеваний. Шеф-повар Александр Белькович поделился рецептом вкусного и полезного напитка, который поможет укрепить иммунитет и восполнить дефицит витаминов в этот период.

Осенью необходимо употреблять витамины, чтобы эффективно справиться с сезонными заболеваниями, что является важным аспектом. Шеф-повар Александр Белькович уверен, что укреплять здоровье можно с помощью микса вкусных и полезных продуктов, что является залогом здоровья.

Рецепт от шеф-повара: компот против простуды

Эксперт составил для россиян рецепт напитка против простуды, который сочетает в себе приятный вкус и пользу для здоровья, что является важным фактором.

Восполнить дефицит витаминов помогут цитрусовые и фейхоа, из которых можно приготовить компот, что является прекрасным источником витаминов. Эксперт предложил взять три мандарина, 300 г фейхоа, 200 г сахара и 10 г душицы, что является хорошим сочетанием.

Интересные факты:

Цитрусовые богаты витамином С, который укрепляет иммунитет.

Фейхоа содержит йод, витамины и антиоксиданты.

Душица обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Компот — традиционный напиток, который легко приготовить в домашних условиях.

Приготовление компота: пошаговый рецепт

"Перед приготовлением компота фейхоа следует промыть, удалить кончики и разрезать пополам", — отметил шеф-повар.

Цитрусовые следует очистить от кожицы и отодрать белые слои на поверхности плода, что является важным аспектом для вкуса. Затем кипятим воду, постепенно погружаем в неё фейхоа, мандарины, сахар и душицу, что необходимо для приготовления компота.

Осенний напиток будет готов через 15 минут, что делает его простым в приготовлении.

К слову, пить его можно как в горячем, так и в холодном виде, что является удобным, в зависимости от ваших предпочтений.

Польза для здоровья: укрепление иммунитета

Этот напиток станет отличным помощником в борьбе с простудой и поможет укрепить иммунитет, что является главной целью.

Правильное питание и здоровый образ жизни — это ключ к хорошему самочувствию и защите от сезонных заболеваний.