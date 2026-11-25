Старение иммунной системы долгое время описывали как простой износ: клетки теряют энергию, их механизмы становятся тупыми, а защитные функции угасают. Однако новые данные из лаборатории Monash Biomedicine Discovery Institute показывают, что этот процесс куда более сложный и трагичный. Некоторые старые иммунные клетки не просто перестают защищать организм — они начинают работать против него, подавляя естественные оборонительные механизмы.

Исследователи, опубликовавшие свои результаты в журнале Science Immunology, проанализировали генетические изменения в CD8+ T-клетках. Это специализированные «убийцы» иммунной системы, чья задача — распознавать и уничтожать клетки, зараженные вирусами, или превратившиеся в опухоли. В молодости эти клетки постоянно обходят ткани тела, отлавливая потенциальные угрозы и устраняя их, часто даже не позволяя нам узнать о существовании болезни.

Три пути деградации

Генетический карт, составленный учеными, выявил три различных способа, которыми возраст ломает программы, управляющие этими клетками. Вместо единого снижения активности, старение создает разнородное состояние. Одни клетки теряют способность реагировать на новые угрозы, другие нарушают нормальное регулирование иммунного ответа, а третьи страдают от сбоев в собственном клеточном здоровье.

Дэниэл Тайл, первый автор исследования, подчеркивает ключевой сдвиг в понимании процесса: «Мы обнаружили, что иммунные клетки могут стареть по поразительно разным путям, даже в пределах одного и того же пожилого человека. Пока одни теряют способность защищать нас от болезней, другие начинают интерферировать с собственными иммунными оборонами организма».

Это открытие ставит под сомнение упрощенную модель, согласно которой иммунитет просто слабеет с годами. Вместо пассивного угасания мы видим активную деструкцию: появление новых функциональных состояний, которые вредны для хозяина. В частности, было выявлено ранее неизвестное население клеток — CD8 Treg, которые ведут себя как регуляторы, гасящие иммунный отклик там, где он необходим.

Связь с системным старением

Механизмы, работающие внутри иммунных клеток, оказываются связанными с состоянием других органов. Параллельное исследование ученых из Monash University выявило роль белка гранзим K, который производится иммунными клетками. Оказалось, что этот белок является драйвером возрастного повреждения тканей у мышей. Это указывает на то, что дисфункция иммунной системы может быть не просто локальной проблемой, а источником сигналов, ускоряющих старение всего организма.

Профессор Николь Ла Грута, руководитель проекта, видит в этом основу для принципиально нового подхода к терапии. «Понимая то, что вызывает старение внутри наших иммунных клеток, мы в конечном итоге сможем целенаправленно воздействовать не только на иммунное старение, но и на старение всего тела». Речь идет не о стимуляции иммунитета в целом, что часто приводит к хаотичному воспалению, а о точечной корректировке конкретных генетических сбоев, которые превращают защитные клетки в внутренних врагов.

Текущие доказательства получены в преclinical исследованиях на мышах, что требует осторожности при переносе на человека. Однако само наличие четкой генетической карты деградации CD8+ T-клеток открывает дверь к разработке препаратов, способных возвращать этим клеткам их защитные функции, блокируя механизмы подавления. В этом лежит потенциал для решения одной из главных проблем современной медицины: почему возраст является крупнейшим фактором риска рака и тяжелых инфекций, и как можно обратить этот процесс вспять.