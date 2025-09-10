Ширан в США: что скрывает неожиданный шаг для карьеры певца

Британский певец Эд Ширан, знаменитый своими хитами, такими как "Shape of You" и "Perfect", недавно поделился новостью о своем переезде в США. Этот шаг привлек внимание не только поклонников артиста, но и средств массовой информации, ведь подобное решение со стороны мирового звездного исполнителя вызвало определенные вопросы и обсуждения.

Переезд и его причины

Эд Ширан, похоже, решил сделать важный шаг в своей жизни, который включает переезд на постоянное место жительства в Америку. Этот процесс сопровождался некоторыми шутками и легкими комментариями со стороны самого музыканта. Ширан, известный своим чувством юмора, в разговоре с журналистами NBC News пошутил по поводу политической ситуации в США.

"Я, наверное, единственный человек, кто переезжает в Америку", — сказал он, шутливо подметив контекст общественных настроений в стране.

Политика Дональда Трампа и миграция

Переезд Ширана в США оказался на фоне оживленных дискуссий о миграции, которые активно велись в американской политике, особенно во время правления Дональда Трампа. В частности, в июле того года президент США в разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отметил, что Европа изменится, если не прекратит нелегальную иммиграцию.