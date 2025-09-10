Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эд Ширан
Эд Ширан
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:27

Ширан в США: что скрывает неожиданный шаг для карьеры певца

Эд Ширан переезжает в США на постоянное место жительства

Британский певец Эд Ширан, знаменитый своими хитами, такими как "Shape of You" и "Perfect", недавно поделился новостью о своем переезде в США. Этот шаг привлек внимание не только поклонников артиста, но и средств массовой информации, ведь подобное решение со стороны мирового звездного исполнителя вызвало определенные вопросы и обсуждения.

Переезд и его причины

Эд Ширан, похоже, решил сделать важный шаг в своей жизни, который включает переезд на постоянное место жительства в Америку. Этот процесс сопровождался некоторыми шутками и легкими комментариями со стороны самого музыканта. Ширан, известный своим чувством юмора, в разговоре с журналистами NBC News пошутил по поводу политической ситуации в США.

"Я, наверное, единственный человек, кто переезжает в Америку", — сказал он, шутливо подметив контекст общественных настроений в стране.

Политика Дональда Трампа и миграция

Переезд Ширана в США оказался на фоне оживленных дискуссий о миграции, которые активно велись в американской политике, особенно во время правления Дональда Трампа. В частности, в июле того года президент США в разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отметил, что Европа изменится, если не прекратит нелегальную иммиграцию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Строительство нового здания Большого Московского цирка начнётся в 2026 году в Мневниковской пойме — мэрия вчера в 22:58

От модернизма к будущему: цирковая арена Москвы вступает в новую эпоху

Власти Москвы пересмотрели планы по строительству нового цирка. Проект перенесли в другое место, чтобы сохранить культурный символ столицы.

Читать полностью » Поклонники Бритни Спирс встревожены антисанитарией в её доме вчера в 21:52

Грязь и собачьи отходы в особняке Бритни Спирс: что скрывается за этим беспорядком

Новые видео Бритни Спирс вызвали тревогу у поклонников: кадры её дома намекнули на серьёзные проблемы, которые фанаты боятся снова увидеть.

Читать полностью » Сын Лиама Нисона Дэниел сделал предложение Натали Акерман вчера в 20:46

Сын Лиама Нисона сделал судьбоносный шаг: роман длиной в восемь лет получил продолжение

Сын Лиама Нисона сделал неожиданный шаг в личной жизни. Его возлюбленная получила предложение в романтической обстановке, а впереди — новые перемены.

Читать полностью » Джиджи Хадид рассказала Vogue о прослушивании на роль в ремейке вчера в 19:37

Джиджи Хадид могла стать новой Рапунцель: почему её выбор так и не случился

Джиджи Хадид поделилась опытом участия в прослушивании для диснеевского ремейка "Рапунцель". Почему проект заморозили и кого искали создатели?

Читать полностью » Чарли Брукер снимет для Netflix новый четырёхсерийный криминальный триллер вчера в 18:12

Серийный убийца в сердце Лондона: Netflix готовит самый мрачный триллер года от создателя "Чёрного зеркала"

Новый триллер от автора "Чёрного зеркала" с Падди Консидайном и Линой Хиди перенесёт зрителей в мрачный Лондон и загадочный город Бликфорд.

Читать полностью » Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал вчера в 17:26

Возвращение Джеймса Кордена: сериал, который обещает больше, чем просто смех

Джеймс Корден и Рут Джонс возвращаются с новым проектом для Apple TV+. Их совместный сериал может стать главной премьерой будущего года.

Читать полностью » OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года вчера в 17:15

Канны готовятся к сенсации: ИИ создаст мультфильм быстрее, чем люди пишут сценарий

OpenAI готовит премьеру полнометражного мультфильма, созданного ИИ, и представит его на Каннском кинофестивале. Что ждёт зрителей в этой необычной работе?

Читать полностью » Яна Чурикова рассказала об анорексии и булимии, с которыми столкнулась 25 лет назад вчера в 16:09

Яна Чурикова впервые раскрыла тайну 25-летней давности

Яна Чурикова впервые рассказала о тяжелом периоде жизни, связанном с анорексией и булимией. Её история — это предупреждение и поддержка для тех, кто борется с РПП.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи назвали эффективные упражнения для разминки плеч и рук
Садоводство

3 культуры, которые дадут лучший урожай озимого лука: советы опытных огородников
Спорт и фитнес

Тина Танг: укрепление приводящих мышц снижает риск травм бёдер и поясницы
Авто и мото

Volkswagen представил в Китае седан Sagitar L 2026 года за 114,9 тыс. юаней
Красота и здоровье

Новый мозговой имплант снижает хроническую боль на 50%: прорыв в нейромодуляции
Садоводство

Заболоченная почва вызывает гниль корней у хризантем — садоводы советуют дренаж
Еда

Картофель с подливкой в духовке приобретает насыщенный вкус от лимона
Питомцы

Ветеринары: у 60% кошек стресс проявляется потерей аппетита и изменением поведения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet