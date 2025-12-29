Выглядит как деликатес, а пользы ноль: чем на самом деле является имитированная икра

Имитированная икра, часто воспринимаемая как доступная замена натурального деликатеса, не обладает его полезными свойствами и может вызывать негативные реакции со стороны организма. Врачебное сообщество призывает не рассматривать такой продукт как равноценную альтернативу рыбе и морепродуктам. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова в беседе с изданием MosTimes.

Почему имитированная икра не заменяет натуральную

Анна Гончарова подчеркнула, что имитированная икра лишь внешне копирует натуральную рыбную икру. С точки зрения пищевой ценности и биологического состава между этими продуктами практически нет ничего общего. Натуральная икра является источником полноценного белка, жирных кислот и микроэлементов, тогда как её имитация таких свойств не имеет.

По словам специалиста, сходство ограничивается формой, цветом и запахом. Это создаёт иллюзию полезности, которая, однако, не подтверждается составом продукта и его воздействием на организм.

"Имитированная икра это имитация натурального, высококачественного и очень полезного продукта — икры рыб. К натуральной икре имитированная икра не имеет никакого отношения, за исключением внешнего вида и рыбного запаха. Имитированная икра состоит из желатиновой оболочки и начинки, которая имеет рыбный запах и содержит белковые субстраты в специфическом коллоидном растворе", — пояснила диетолог Анна Гончарова.

Из чего состоит имитированная икра

Диетолог отметила, что основу такого продукта составляет желатин, формирующий оболочку "икринок". Внутри находятся белковые субстраты и рыбные экстракты, отвечающие за вкус и аромат. Остальные характеристики достигаются за счёт пищевых добавок.

В составе имитированной икры, по словам Гончаровой, обычно присутствуют ароматизаторы, эмульгаторы, красители и консерванты. Именно они создают визуальное и вкусовое сходство с натуральным продуктом, но не добавляют ему пищевой ценности.

"Желатин, белки, рыбный экстракт, остальное — вкусовые отдушки, эмульгаторы, консерванты, имитирующие настоящую рыбную икру", — рассказала специалист.

Возможный вред для организма

Анна Гончарова подчеркнула, что основной риск связан с индивидуальной реакцией организма на компоненты продукта. Пищевые добавки и рыбные экстракты могут провоцировать аллергию или пищевую непереносимость, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

По её словам, такие реакции могут проявляться болями в животе, изжогой и другими симптомами расстройства пищеварения. Диетолог подчёркивает, что в отличие от натуральной икры, имитированная не несёт функциональной пользы для здоровья.

"Возможны аллергические реакции, реакции пищевой непереносимости на компоненты рыбы, красители, консерванты, эмульгаторы, проявляющиеся болезнью в желудке, изжогой, другими явлениями пищевых расстройств. Пользы нет", — отметила Анна Гончарова.

Как относиться к продукту

Эксперт считает, что имитированную икру стоит рассматривать исключительно как вкусовую добавку, а не как источник питательных веществ. При наличии аллергий или заболеваний ЖКТ от её употребления лучше отказаться.

Гончарова подчёркивает, что при выборе продуктов важно ориентироваться не на внешний вид, а на состав и реальную пищевую ценность.