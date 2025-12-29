Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
черная икра
черная икра
© commons.wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:49

Выглядит как деликатес, а пользы ноль: чем на самом деле является имитированная икра

Имитированная икра не содержит ценных жирных кислот — диетолог Гончарова

Имитированная икра, часто воспринимаемая как доступная замена натурального деликатеса, не обладает его полезными свойствами и может вызывать негативные реакции со стороны организма. Врачебное сообщество призывает не рассматривать такой продукт как равноценную альтернативу рыбе и морепродуктам. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова в беседе с изданием MosTimes.

Почему имитированная икра не заменяет натуральную

Анна Гончарова подчеркнула, что имитированная икра лишь внешне копирует натуральную рыбную икру. С точки зрения пищевой ценности и биологического состава между этими продуктами практически нет ничего общего. Натуральная икра является источником полноценного белка, жирных кислот и микроэлементов, тогда как её имитация таких свойств не имеет.

По словам специалиста, сходство ограничивается формой, цветом и запахом. Это создаёт иллюзию полезности, которая, однако, не подтверждается составом продукта и его воздействием на организм.

"Имитированная икра это имитация натурального, высококачественного и очень полезного продукта — икры рыб. К натуральной икре имитированная икра не имеет никакого отношения, за исключением внешнего вида и рыбного запаха. Имитированная икра состоит из желатиновой оболочки и начинки, которая имеет рыбный запах и содержит белковые субстраты в специфическом коллоидном растворе", — пояснила диетолог Анна Гончарова.

Из чего состоит имитированная икра

Диетолог отметила, что основу такого продукта составляет желатин, формирующий оболочку "икринок". Внутри находятся белковые субстраты и рыбные экстракты, отвечающие за вкус и аромат. Остальные характеристики достигаются за счёт пищевых добавок.

В составе имитированной икры, по словам Гончаровой, обычно присутствуют ароматизаторы, эмульгаторы, красители и консерванты. Именно они создают визуальное и вкусовое сходство с натуральным продуктом, но не добавляют ему пищевой ценности.

"Желатин, белки, рыбный экстракт, остальное — вкусовые отдушки, эмульгаторы, консерванты, имитирующие настоящую рыбную икру", — рассказала специалист.

Возможный вред для организма

Анна Гончарова подчеркнула, что основной риск связан с индивидуальной реакцией организма на компоненты продукта. Пищевые добавки и рыбные экстракты могут провоцировать аллергию или пищевую непереносимость, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

По её словам, такие реакции могут проявляться болями в животе, изжогой и другими симптомами расстройства пищеварения. Диетолог подчёркивает, что в отличие от натуральной икры, имитированная не несёт функциональной пользы для здоровья.

"Возможны аллергические реакции, реакции пищевой непереносимости на компоненты рыбы, красители, консерванты, эмульгаторы, проявляющиеся болезнью в желудке, изжогой, другими явлениями пищевых расстройств. Пользы нет", — отметила Анна Гончарова.

Как относиться к продукту

Эксперт считает, что имитированную икру стоит рассматривать исключительно как вкусовую добавку, а не как источник питательных веществ. При наличии аллергий или заболеваний ЖКТ от её употребления лучше отказаться.

Гончарова подчёркивает, что при выборе продуктов важно ориентироваться не на внешний вид, а на состав и реальную пищевую ценность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экспресс-уход помог восстановить свежесть кожи перед праздниками — косметологи сегодня в 10:31
Щёки блекнут, взгляд устал — но праздничный эффект можно включить всего за несколько шагов

Предпраздничная суета не повод забывать о себе. Рассказываем, как быстро освежить кожу, вернуть сияние и подготовиться к Новому году без лишних усилий.

Читать полностью » Роспотребнадзор открыл горячую линию для туристов о болезнях — ведомство сегодня в 8:16
Ваш страховой полис — это хорошо, но эта линия лучше: учимся предотвращать болезни, а не лечить их

Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов перед каникулами: расскажут о вакцинации, рисках в поездках и действиях при болезни за границей.

Читать полностью » Затяжной насморк при ОРВИ может привести к отиту — ЛОР-врач Александр Балакин сегодня в 6:37
Не лечил нос как следует — и ухо напомнило о себе в самый неподходящий момент

Обычный насморк при ОРВИ может привести к отиту. ЛОР-врач объяснил, какие меры помогут избежать боли в ухе и опасных осложнений.

Читать полностью » Роспотребнадзор приостановил производство напитка Aloe Vera в Пензе — Роспотребнадзор сегодня в 6:29
Напиток с полезной репутацией — и неприятными находками: Aloe Vera проверяют дальше

Роспотребнадзор приостановил работу производителя напитка Aloe Vera после выявления опасных соединений — проверки продолжаются.

Читать полностью » Алкоголь усиливает побочные эффекты лекарств и снижает их действие — Елена Куркова сегодня в 6:29
Печень работает за двоих — и не справляется: что происходит при опасном сочетании

Врачи предупредили, что сочетание алкоголя и лекарств в праздники может привести к передозировке, повреждению печени и опасным осложнениям.

Читать полностью » Ребенку в Прокопьевске сшили сухожилия трех пальцев после бытовой травмы — А42.ru сегодня в 6:29
Одно неловкое движение — и рука под угрозой: чем закончилась бытовая травма у ребёнка

В Прокопьевске мальчик серьезно порезал руку ножом, но врачи смогли восстановить сухожилия трех пальцев после экстренной операции.

Читать полностью » Икра с белым хлебом и маслом перегружает печень и поджелудочную — Ольга Тарасова сегодня в 6:29
Праздничный бутерброд бьёт по здоровью: привычный способ есть икру оказался неудачным

Врач объяснила, почему привычный бутерброд с икрой может навредить здоровью и с чем этот продукт лучше сочетать без риска для организма.

Читать полностью » Клиенты всё чаще выбирают маникюр без покрытия — нейл-мастера сегодня в 2:47
Раньше делала ради цвета — теперь ради эффекта: что произойдёт с маникюром в 2026 году

Маникюр 2026 года объединяет натуральность, инновационные покрытия и выразительные дизайны — разбираем ключевые формы, цвета и идеи, на которые стоит ориентироваться.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Чередование алкоголя с едой и водой помогает избежать обезвоживания — врач Утробин
Общество
Синдром самозванца может разрушить карьеру — психолог Блинова
Красота и здоровье
Джейми Хью победил рак мозга благодаря раннему вмешательству врачей — Mirror
ЮФО
Суд обязал дроппера вернуть пенсионерке 200 тыс. рублей
ЮФО
За неделю в Крыму произошло 21 ДТП с погибшим — КИА
ЮФО
За час в Крыму выпала месячная норма снега — Mash
ЮФО
Апелляционный суд утвердил 17 лет колонии за диверсию в Крыму — РИА Новости
ЮФО
Сварщики вошли в топ высокооплачиваемых профессий региона — РБК Краснодар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet