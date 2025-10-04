Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by SimonWaldherr is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:43

iPhone молчит? iMessage сам переключается на SMS — и тратит ваши деньги

Apple признала проблему с iMessage на iPhone с двумя SIM-картами в iOS 26

После выхода iOS 26 часть пользователей iPhone столкнулась с проблемами при активации iMessage. Сообщения перестали отправляться с телефонного номера, а в некоторых случаях переписка автоматически переходила в формат SMS. Apple признала ошибку и опубликовала пошаговое руководство по её устранению.

В чём заключается проблема

Сбой проявляется у владельцев устройств, где в настройках установлены две SIM-карты (физическая и eSIM) или несколько eSIM, зарегистрированных на один и тот же номер. Из-за этого система путается, и iMessage не может корректно активироваться.

Симптомы:

  • уведомления "Не доставлено" при попытке отправить сообщение iMessage;

  • отсутствие входящих сообщений в iMessage;

  • автоматический перевод переписки в SMS-формат;

  • отправка сообщений с адреса электронной почты вместо телефонного номера;

  • дублирование одного и того же номера в настройках iMessage.

Официальное решение Apple

Apple рекомендует пользователям самостоятельно устранить проблему. Для этого:

  1. Если в телефоне установлена неактивная SIM-карта — извлеките её.

  2. Если зарегистрирована eSIM, которой вы не пользуетесь — удалите её в меню "Настройки" → "Сотовая связь".

  3. Перейдите в раздел "Настройки" → "Приложения" → "Сообщения" → "Отправка и получение".

  4. Выберите номер телефона, указанный для iMessage, и активируйте его.

После этих действий система должна снова начать корректно работать с вашим номером.

Сравнение: как работает iMessage до и после исправления

Ситуация До устранения проблемы После выполнения инструкции
Отправка сообщений Ошибка "Не доставлено" Сообщения уходят через iMessage
Входящие Не приходят Получение работает стабильно
Формат сообщений SMS вместо iMessage Стандартный iMessage
Отправитель Email или дублирующийся номер Основной номер телефона

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить в телефоне две SIM/eSIM с одним номером.

  • Последствие: iMessage не активируется, сообщения теряются.

  • Альтернатива: удалить неактивную eSIM или извлечь SIM.

  • Ошибка: использовать только email для iMessage.

  • Последствие: контакты не смогут корректно находить вас по номеру.

  • Альтернатива: настроить отправку и получение через телефон.

  • Ошибка: игнорировать проблему.

  • Последствие: переписка уходит в SMS, растут расходы на связь.

  • Альтернатива: следовать инструкции Apple и восстановить iMessage.

А что если ошибка повторится?

Apple не исключает, что баг может снова появляться при переносе eSIM между устройствами или при установке новой SIM-карты. В таком случае потребуется повторить процедуру удаления и повторной активации. Если это не поможет — единственный вариант обратиться в сервис или ожидать следующего обновления iOS.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы
Быстрое устранение сбоя Требуется вмешательство пользователя
Не нужен сервисный центр Возможна повторная активация при новых SIM
Инструкция доступна в официальной базе Apple Временное решение до исправления в iOS
Позволяет сохранить номер для iMessage Нужно удалять/извлекать SIM вручную

FAQ

Почему iMessage показывает один и тот же номер дважды?
Потому что система регистрирует сразу две SIM-карты с одинаковым номером.

Что делать, если я хочу оставить обе SIM?
Придётся выбрать одну основную для iMessage. Одновременная работа с одинаковыми номерами невозможна.

Может ли это повлиять на FaceTime?
Да, так как активация FaceTime также связана с номером. Решение то же самое: удалить дубликаты SIM.

Мифы и правда

  • Миф: проблема связана с оператором связи.

  • Правда: сбой возникает в системе iOS при дублировании SIM с одним номером.

  • Миф: нужно сбросить телефон к заводским настройкам.

  • Правда: достаточно удалить лишнюю SIM или eSIM.

  • Миф: Apple исправила проблему только для США.

  • Правда: инструкция актуальна для всех регионов, где работают eSIM.

3 интересных факта

  1. Впервые подобные сбои массово появились в iOS 16, когда Apple начала активно продвигать eSIM.

  2. На iPhone 14 в США физическая SIM отсутствует полностью, поэтому баги с eSIM встречаются чаще.

  3. iMessage по-прежнему остаётся одним из самых популярных сервисов Apple, конкурируя с WhatsApp и Telegram.

Исторический контекст

  • 2011: запуск iMessage вместе с iOS 5.

  • 2018: массовое внедрение eSIM в iPhone.

  • 2022: модели iPhone 14 в США вышли без слота для физической SIM.

  • 2025: сбой активации iMessage в iOS 26 при дублировании номера на SIM и eSIM.

