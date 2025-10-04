iPhone молчит? iMessage сам переключается на SMS — и тратит ваши деньги
После выхода iOS 26 часть пользователей iPhone столкнулась с проблемами при активации iMessage. Сообщения перестали отправляться с телефонного номера, а в некоторых случаях переписка автоматически переходила в формат SMS. Apple признала ошибку и опубликовала пошаговое руководство по её устранению.
В чём заключается проблема
Сбой проявляется у владельцев устройств, где в настройках установлены две SIM-карты (физическая и eSIM) или несколько eSIM, зарегистрированных на один и тот же номер. Из-за этого система путается, и iMessage не может корректно активироваться.
Симптомы:
-
уведомления "Не доставлено" при попытке отправить сообщение iMessage;
-
отсутствие входящих сообщений в iMessage;
-
автоматический перевод переписки в SMS-формат;
-
отправка сообщений с адреса электронной почты вместо телефонного номера;
-
дублирование одного и того же номера в настройках iMessage.
Официальное решение Apple
Apple рекомендует пользователям самостоятельно устранить проблему. Для этого:
-
Если в телефоне установлена неактивная SIM-карта — извлеките её.
-
Если зарегистрирована eSIM, которой вы не пользуетесь — удалите её в меню "Настройки" → "Сотовая связь".
-
Перейдите в раздел "Настройки" → "Приложения" → "Сообщения" → "Отправка и получение".
-
Выберите номер телефона, указанный для iMessage, и активируйте его.
После этих действий система должна снова начать корректно работать с вашим номером.
Сравнение: как работает iMessage до и после исправления
|Ситуация
|До устранения проблемы
|После выполнения инструкции
|Отправка сообщений
|Ошибка "Не доставлено"
|Сообщения уходят через iMessage
|Входящие
|Не приходят
|Получение работает стабильно
|Формат сообщений
|SMS вместо iMessage
|Стандартный iMessage
|Отправитель
|Email или дублирующийся номер
|Основной номер телефона
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить в телефоне две SIM/eSIM с одним номером.
-
Последствие: iMessage не активируется, сообщения теряются.
-
Альтернатива: удалить неактивную eSIM или извлечь SIM.
-
Ошибка: использовать только email для iMessage.
-
Последствие: контакты не смогут корректно находить вас по номеру.
-
Альтернатива: настроить отправку и получение через телефон.
-
Ошибка: игнорировать проблему.
-
Последствие: переписка уходит в SMS, растут расходы на связь.
-
Альтернатива: следовать инструкции Apple и восстановить iMessage.
А что если ошибка повторится?
Apple не исключает, что баг может снова появляться при переносе eSIM между устройствами или при установке новой SIM-карты. В таком случае потребуется повторить процедуру удаления и повторной активации. Если это не поможет — единственный вариант обратиться в сервис или ожидать следующего обновления iOS.
Плюсы и минусы решения
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое устранение сбоя
|Требуется вмешательство пользователя
|Не нужен сервисный центр
|Возможна повторная активация при новых SIM
|Инструкция доступна в официальной базе Apple
|Временное решение до исправления в iOS
|Позволяет сохранить номер для iMessage
|Нужно удалять/извлекать SIM вручную
FAQ
Почему iMessage показывает один и тот же номер дважды?
Потому что система регистрирует сразу две SIM-карты с одинаковым номером.
Что делать, если я хочу оставить обе SIM?
Придётся выбрать одну основную для iMessage. Одновременная работа с одинаковыми номерами невозможна.
Может ли это повлиять на FaceTime?
Да, так как активация FaceTime также связана с номером. Решение то же самое: удалить дубликаты SIM.
Мифы и правда
-
Миф: проблема связана с оператором связи.
-
Правда: сбой возникает в системе iOS при дублировании SIM с одним номером.
-
Миф: нужно сбросить телефон к заводским настройкам.
-
Правда: достаточно удалить лишнюю SIM или eSIM.
-
Миф: Apple исправила проблему только для США.
-
Правда: инструкция актуальна для всех регионов, где работают eSIM.
3 интересных факта
-
Впервые подобные сбои массово появились в iOS 16, когда Apple начала активно продвигать eSIM.
-
На iPhone 14 в США физическая SIM отсутствует полностью, поэтому баги с eSIM встречаются чаще.
-
iMessage по-прежнему остаётся одним из самых популярных сервисов Apple, конкурируя с WhatsApp и Telegram.
Исторический контекст
-
2011: запуск iMessage вместе с iOS 5.
-
2018: массовое внедрение eSIM в iPhone.
-
2022: модели iPhone 14 в США вышли без слота для физической SIM.
-
2025: сбой активации iMessage в iOS 26 при дублировании номера на SIM и eSIM.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru