Не зарегистрировал IMEI — не сможешь пользоваться SIM-картой: что скрывается за новым законом

В России с 2027 года регистрация мобильных устройств по IMEI-номеру станет обязательной. Об этом сообщило издание Коммерсантъ, уточнив, что смартфоны, не внесенные в специальную базу, не смогут работать с SIM-картами российских операторов. Регистрация будет платной. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью Pravda.Ru рассказал о важности создания такой базы для повышения уровня цифровой безопасности граждан и борьбы с мошенничеством.

Борьба с мошенничеством и защита граждан

Свинцов подчеркнул, что внедрение единой базы IMEI-номеров станет важным инструментом для борьбы с мошенническими схемами, в том числе массовыми телефонными разводами.

"Любая подобная система помогает точнее отслеживать мошеннические механизмы, в том числе массовые обзвоны и схемы с подставными номерами", — отметил он.

По словам депутата, новая система позволит контролировать количество SIM-карт, зарегистрированных на злоумышленников, и быстрее пресекать их действия. В случае возникновения групп, занимающихся телефонным мошенничеством, все действия будут фиксироваться и блокироваться в режиме реального времени. Таким образом, создание базы IMEI-номеров будет способствовать защите граждан в цифровом пространстве.

Легализация и прозрачность рынка

Свинцов также отметил, что новая система повысит прозрачность рынка мобильных устройств и позволит эффективно проверять легальность ввоза техники в страну.

"Только зарегистрированные и легально ввезенные гаджеты должны иметь возможность работать в российских сетях", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что устройства, не числящиеся в базе, не должны функционировать в российских мобильных сетях. Это не только поможет бороться с нелегальными товарами, но и облегчит работу правоохранительных органов, которые смогут оперативно выявлять незаконные схемы и предотвращать преступления.

Новый цифровой контур

Переход к созданию единого цифрового контура, по словам Свинцова, отражает новую реальность, в которой развивается современное общество. С развитием технологий государство должно обеспечивать безопасность граждан в цифровом пространстве.

"Чем прозрачнее система, тем выше безопасность граждан", — отметил парламентарий.

Создание базы IMEI-номеров — важный шаг к тому, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным и знал, что государство контролирует ситуацию и готово быстро реагировать на угрозы.