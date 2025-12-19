Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном
Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном
© freepik.com by ansiia is licensed under public domain
Главная / Наука
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:38

Не зарегистрировал IMEI — не сможешь пользоваться SIM-картой: что скрывается за новым законом

Регистрация мобильных устройств по IMEI повысит цифровую безопасность граждан — Андрей Свинцов

В России с 2027 года регистрация мобильных устройств по IMEI-номеру станет обязательной. Об этом сообщило издание Коммерсантъ, уточнив, что смартфоны, не внесенные в специальную базу, не смогут работать с SIM-картами российских операторов. Регистрация будет платной. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью Pravda.Ru рассказал о важности создания такой базы для повышения уровня цифровой безопасности граждан и борьбы с мошенничеством.

Борьба с мошенничеством и защита граждан

Свинцов подчеркнул, что внедрение единой базы IMEI-номеров станет важным инструментом для борьбы с мошенническими схемами, в том числе массовыми телефонными разводами.

"Любая подобная система помогает точнее отслеживать мошеннические механизмы, в том числе массовые обзвоны и схемы с подставными номерами", — отметил он.

По словам депутата, новая система позволит контролировать количество SIM-карт, зарегистрированных на злоумышленников, и быстрее пресекать их действия. В случае возникновения групп, занимающихся телефонным мошенничеством, все действия будут фиксироваться и блокироваться в режиме реального времени. Таким образом, создание базы IMEI-номеров будет способствовать защите граждан в цифровом пространстве.

Легализация и прозрачность рынка

Свинцов также отметил, что новая система повысит прозрачность рынка мобильных устройств и позволит эффективно проверять легальность ввоза техники в страну.

"Только зарегистрированные и легально ввезенные гаджеты должны иметь возможность работать в российских сетях", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что устройства, не числящиеся в базе, не должны функционировать в российских мобильных сетях. Это не только поможет бороться с нелегальными товарами, но и облегчит работу правоохранительных органов, которые смогут оперативно выявлять незаконные схемы и предотвращать преступления.

Новый цифровой контур

Переход к созданию единого цифрового контура, по словам Свинцова, отражает новую реальность, в которой развивается современное общество. С развитием технологий государство должно обеспечивать безопасность граждан в цифровом пространстве.

"Чем прозрачнее система, тем выше безопасность граждан", — отметил парламентарий.

Создание базы IMEI-номеров — важный шаг к тому, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным и знал, что государство контролирует ситуацию и готово быстро реагировать на угрозы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В лунном грунте нашли магнетит со следами газов — РАН сегодня в 8:38
Луна решила преподнести сюрприз: обнаружены следы процессов, невозможных в вакууме

В лунном грунте "Чанъэ-5" нашли магнетит со следами вулканических газов. Находка ставит вопросы о прошлом Луны и ресурсах для баз.

Читать полностью » Апноэ сна ускоряет старение сердца показали на модели — учёные сегодня в 8:23
Ваши сосуды стареют не от возраста: виноваты ночные остановки дыхания, о которых вы не знали

Исследование связало обструктивное апноэ сна с ускоренным "старением" сердца и сосудов. Почему особенно рискуют пожилые и что может помочь?

Читать полностью » Слабый хват повышает риск слепоты на 25% — ACER сегодня в 7:55
Разрыв на части: почему слабые мышцы и плохое зрение оказались звеньями одной цепи

Ученые связали слабый хват с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации. В исследовании объяснили, какие процессы могут стоять за этой связью.

Читать полностью » Пророчество о конце света в сентябре не сбылось — пастор Мхлакела сегодня в 7:23
Люди продавали имущество и ждали вознесения: что творилось в сети после пророчества о конце света

В 2025 году человечеству трижды предрекали конец света. Апокалипсис не наступил, но последствия этих пророчеств оказались вполне реальными.

Читать полностью » Мозг просыпается раньше будильника из-за кортизола — сомнологи сегодня в 7:21
Утренний кошмар или знак здоровья: что на самом деле значит пробуждение до будильника

Почему мы иногда просыпаемся за минуты до будильника и что это говорит о сне? Разбираем работу биологических часов и способы настроить их правильно.

Читать полностью » Инверсионные следы самолётов усилили парниковый эффект атмосферы — Earth сегодня в 5:19
Воздух больше не прозрачен: самолёты оставляют отпечатки, которые не стираются

Самолёты нагревают планету не только через CO₂. Учёные выяснили, как скрытые инверсионные следы в облаках усиливают климатический эффект авиации.

Читать полностью » Шабти из гробницы Таниса указали на захоронение фараона Шошенка III — Popular Mechanics сегодня в 3:12
Фараон, которого лишили собственной вечности: гробница рассказала больше, чем хроники

Необычная находка в Танисе помогла раскрыть имя фараона и объяснить, почему его тело оказалось в чужой гробнице, изменив представления учёных.

Читать полностью » Под Гренландией выявили резкие перепады температуры в недрах Земли — PNAS вчера в 22:47
Подо льдом Гренландии нашли то, о чём предпочитали молчать — уровень моря может пойти иначе

Учёные заглянули под ледяной щит Гренландии и обнаружили скрытые тепловые процессы, которые могут изменить прогнозы повышения уровня Мирового океана.

Читать полностью »

Новости
Общество
"Вода Донбасса" заявила о снижении аварийности на сетях ДНР в 2,5 раза
Экономика
Экономика РФ выйдет из перегрева в первом полугодии 2026 года — Эльвира Набиуллина
Общество
Правительство предложило увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов
Авто и мото
Целиков спрогнозировал рост цен на вторичном рынке авто в 2026 на 5–10%
Садоводство
Пятилитровые бутылки заменяют систему капельного полива на даче — садоводы
Наука
Балканы были главным источником серебра для Рима — Младенович
Общество
Скандалы при разводе сильно бьют по детской психике — психолог Потёмкина
Экономика
Система автоматически анализирует все финансовые операции граждан — Сивков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet