Отключения интернета могут уйти в прошлое: что придумали с IMEI и мобильной связью

Идентификация каждого мобильного устройства может стать ключом к пересмотру масштабных ограничений связи, которые россияне ощущают уже почти год. Речь идет о техническом решении, напрямую связанном с вопросами безопасности и использованием SIM-карт. Об этом сообщили представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Зачем нужен учет IMEI

К 2026 году в Минцифры планируют создать централизованную базу данных international mobile equipment identity — уникальных номеров мобильных устройств. Речь идет об учете всех гаджетов, работающих с SIM-картами, включая телефоны, планшеты, умные часы, модемы и другие устройства. Идея возникла на фоне постоянных угроз, связанных с использованием мобильной связи в беспилотных летательных аппаратах.

Каждое устройство, работающее в сотовой сети, имеет IMEI — уникальный 15-значный номер. Если аппарат поддерживает две SIM-карты, ему присваиваются два разных IMEI. В Минцифры подчеркивают, что учет таких номеров позволит дополнить существующую систему контроля, которая сейчас опирается в основном на данные SIM-карт.

По словам представителей министерства, технологически это означает переход к более точной модели идентификации. Она учитывает не только абонентский номер, но и конкретное устройство, в котором он используется. Такой подход рассматривается как ответ на новые вызовы в сфере безопасности.

Возможные изменения в режиме связи

Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко связал инициативу с перспективой смягчения ограничений мобильного интернета. Он напомнил, что каждый телефон имеет уникальный номер, который можно использовать для более точного контроля. По его словам, это позволит отличать легальные пользовательские устройства от потенциально опасных.

"В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что SIM-карта не находится в беспилотном летательном аппарате (БПЛА), и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка", — отметил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Сейчас отключения мобильного интернета в России носят регулярный характер и продолжаются с 7 мая 2025 года. Ведомство рассматривает учет IMEI как инструмент, который позволит перейти от массовых ограничений к адресным мерам. В перспективе это может изменить саму логику управления мобильными сетями в условиях повышенных рисков.