Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Смартфон в руке
Смартфон в руке
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Россия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:11

Отключения интернета могут уйти в прошлое: что придумали с IMEI и мобильной связью

Привязка IMEI к SIM-картам позволит смягчить ограничения мобильной связи — замглавы Минцифры Угнивенко

Идентификация каждого мобильного устройства может стать ключом к пересмотру масштабных ограничений связи, которые россияне ощущают уже почти год. Речь идет о техническом решении, напрямую связанном с вопросами безопасности и использованием SIM-карт. Об этом сообщили представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Зачем нужен учет IMEI

К 2026 году в Минцифры планируют создать централизованную базу данных international mobile equipment identity — уникальных номеров мобильных устройств. Речь идет об учете всех гаджетов, работающих с SIM-картами, включая телефоны, планшеты, умные часы, модемы и другие устройства. Идея возникла на фоне постоянных угроз, связанных с использованием мобильной связи в беспилотных летательных аппаратах.

Каждое устройство, работающее в сотовой сети, имеет IMEI — уникальный 15-значный номер. Если аппарат поддерживает две SIM-карты, ему присваиваются два разных IMEI. В Минцифры подчеркивают, что учет таких номеров позволит дополнить существующую систему контроля, которая сейчас опирается в основном на данные SIM-карт.

По словам представителей министерства, технологически это означает переход к более точной модели идентификации. Она учитывает не только абонентский номер, но и конкретное устройство, в котором он используется. Такой подход рассматривается как ответ на новые вызовы в сфере безопасности.

Возможные изменения в режиме связи

Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко связал инициативу с перспективой смягчения ограничений мобильного интернета. Он напомнил, что каждый телефон имеет уникальный номер, который можно использовать для более точного контроля. По его словам, это позволит отличать легальные пользовательские устройства от потенциально опасных.

"В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что SIM-карта не находится в беспилотном летательном аппарате (БПЛА), и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка", — отметил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Сейчас отключения мобильного интернета в России носят регулярный характер и продолжаются с 7 мая 2025 года. Ведомство рассматривает учет IMEI как инструмент, который позволит перейти от массовых ограничений к адресным мерам. В перспективе это может изменить саму логику управления мобильными сетями в условиях повышенных рисков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента — Михаил Мишустин сегодня в 17:31
Онлайн-преступность теряет хватку: статистика показала редкий разворот тренда

В 2025 году в России впервые за долгое время сократилось число цифровых преступлений. Власти связывают это с уже принятыми мерами против кибермошенничества.

Читать полностью » В России заблокировали 14 млн номеров в 2025 году — Дмитрий Угнивенко сегодня в 17:29
Телефоны начали неметь один за другим: цифры на экране перестали быть гарантией связи

Операторы связи заблокировали миллионы номеров в рамках новых правил по сим-картам. Ограничения затронули и россиян, и иностранцев.

Читать полностью » В Ставрополе запретят кормить белок после роста укусов — Mash сегодня в 17:20
Милота обманчива: почему встречи с белками в Ставрополе всё чаще заканчиваются у врача

В Ставрополе обсуждают запрет на кормление белок: за год зверьки покусали сотни людей, а врачи фиксируют рост опасных последствий.

Читать полностью » Стоимость проезда в Якутске с 1 января 2026 года составит 58 рублей — Григорьев сегодня в 14:32
Жители Якутска готовятся платить больше: мэр раскрыл причины повышения тарифа на проезд

С 1 января 2026 года стоимость проезда в Якутске увеличится до 58 рублей, что связано с ростом затрат на топливо, запчасти и высокими процентными ставками.

Читать полностью » Почти 50% ипотечных кредитов в России оформлено на покупку нового жилья — ОКБ сегодня в 12:51
Рост ставок и снижение объемов: Кубань на грани изменения ипотечного тренда — что не так с недвижимостью

Ипотечное кредитование в Краснодарском крае снизилось в ноябре, но регион продолжает занимать четвертое место по объему выданных кредитов.

Читать полностью » В Краснодарском крае насчитывается более 243 тыс. работающих пенсионеров — СФР сегодня в 12:36
Работающие пенсионеры становятся новой экономической силой: Краснодарский край на четвёртом месте в России

Краснодарский край вошел в число лидеров по числу работающих пенсионеров, занимая четвёртое место среди российских регионов.

Читать полностью » Рост расходов туристов на Кубани составил 3,2% в 2025 году — Сбераналитика сегодня в 12:27
Туристы на Кубани не скупятся: как рост расходов меняет экономику региона

Средние дневные расходы туристов на Кубани в 2025 году выросли на 3,2%, что поставило регион в число лидеров по этому показателю среди российских территорий.

Читать полностью » Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата сегодня в 12:19
Аренда авто в Крыму зашкаливает: как разлив мазута и новые аэропорты изменили всё

Спрос на аренду автомобилей в Краснодарском крае и Крыму в 2025 году вырос, а увеличение популярности автопроката связано с изменениями в турпотоке.

Читать полностью »

Новости
Россия
3 млн пользователей включили защиту от мошенников в Госуслугах — Дмитрий Григоренко
Красота и здоровье
Горячая вода при душе удаляет защитные кожные масла — Daily Mail
Красота и здоровье
Низкое артериальное давление может говорить о нарушении работы почек — кардиолог Конев
Туризм
За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин
Дом
Глубокий сине зелёный цвет делает кухню более собранной — эксперт Карлос Найс
Культура и шоу-бизнес
В Туле не продали почти половину билетов на концерт Долиной — данные продаж
Садоводство
Уплотненную почву аэрируют перед выравниванием — House Digest
Происшествия
В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet