Имбирь
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:46

Имбирь натощак запускает пищеварение: вот кому лучше держаться от него подальше

Свежий имбирь можно употреблять натощак при здоровом ЖКТ, так как он стимулирует пищеварение, рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. О том, кому с ним стоит быть осторожнее, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Шарапова пояснила, что при здоровом желудочно-кишечном тракте имбирь можно употреблять до приема пищи. По ее словам, лучше выбирать свежий корень: его можно добавлять в воду, чай или есть небольшими слайсами.

"Он хорошо разгоняет пищеварение, лучше усваиваются многие компоненты из пищи, если есть его в свежем виде. Можно сделать воду с имбирем, можно съесть пару слайсов. Зимой его употребляют в большем количестве, можно на постоянной основе, летом в меньшем, потому что и так жарко, может вызывать воспалительные ощущения", — рассказала Шарапова.

Специалист добавила, что сухой порошок имбиря действует сильнее и больше относится к лечебному применению. При рефлюксе, гастрите, язве и других острых заболеваниях ЖКТ с ним нужно быть особенно аккуратным.

Маринованный имбирь, по словам нутрициолога, не стоит рассматривать как продукт с выраженной пользой.

"Маринованный имбирь не самая лучшая история, там сахар и уксус, это уже не про пользу, это больше вкусовые ощущения, куда-то что-то добавить. Тут идут дополнительные ингредиенты, это не чистый продукт", — отметила она.

Шарапова также подчеркнула, что имбирь не подходит людям, которые плохо переносят острые продукты. Если после такой еды человека бросает в жар или появляется покраснение, от имбиря лучше отказаться.

