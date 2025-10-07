Звёзды вышли из рамок: как ростовые фигуры превратились в источник судебных бурь

Когда-то ростовые фигуры знаменитостей воспринимались как безобидный атрибут праздников и фотозон. Сегодня же этот бизнес может обернуться для продавцов миллионными исками. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что артисты вправе требовать компенсацию до 5 миллионов рублей за незаконное использование их изображений.

Рост интереса к таким товарам совпал с бумом онлайн-торговли: маркетплейсы упростили продажу фигур популярных артистов, спортсменов и телеведущих. Но юристы напоминают: даже если изображение кажется "шуточным", закон трактует его использование весьма строго.

"Маркетплейсы стали основным каналом сбыта ростовых фигур, а обороты выросли кратно. Для звёзд это перестало быть "мелкой шалостью" — это уже рынок с заметной выручкой", — отметил адвокат Сергей Жорин.

Что нарушают продавцы

Ростовая фигура — это не просто сувенир, а изображение конкретного человека, пусть и в картонной или пластиковой форме. Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, любое использование изображения гражданина в коммерческих целях требует его согласия. Это правило распространяется на фотографии, рисунки и даже силуэты, если личность узнаваема.

По словам юристов, согласие должно быть выражено явно — в письменном виде или в договоре. Если же этого документа нет, то продажа фигур с лицом певца или актёра автоматически становится нарушением права на изображение.

"Компенсация за нарушение исключительных прав составляет от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый случай нарушения", — пояснил адвокат Сергей Жорин.

Размер выплаты определяет суд, и здесь учитываются масштаб продаж, степень узнаваемости личности и коммерческая выгода нарушителя.

Кто уже обратился в суд

Первую волну исков запустили известные исполнители — Дмитрий Колдун, Анна Семенович и Лариса Долина. Их изображения без согласия использовали для рекламы и продажи ростовых фигур в интернете. Все трое потребовали возмещения морального вреда и компенсации по статье 152.1 ГК РФ.

Ранее подобные случаи редко доходили до суда — большинство артистов предпочитали не тратить время на тяжбы. Однако с ростом онлайн-продаж и превращением этого бизнеса в полноценный рынок масштабы проблемы стали очевидны.

Сравнение: что считается нарушением

Ситуация Требуется согласие Комментарий Продажа ростовой фигуры артиста Да Использование изображения в коммерческих целях Фото звезды в редакционной статье Нет Информационное использование без прибыли Применение кадра из фильма в рекламе Да Коммерческий контекст требует разрешения Изображение пародийного персонажа Зависит Если личность неузнаваема — нарушение отсутствует

Советы шаг за шагом: как избежать претензий

Продавцам и маркетплейсам следует проверить наличие лицензий на использование изображений артистов. Если изображение создано дизайнером по фото звезды — необходимо письменное согласие владельца прав. При сомнениях лучше заменить изображение на нейтральное или использовать образы, не отсылающие к конкретным людям. Покупателям стоит обращать внимание на легальность товара — в противном случае и их могут привлечь как распространителей контрафакта. Звёздам рекомендуется отслеживать продажи через поисковики и площадки, чтобы оперативно реагировать на нарушения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование портрета артиста без письменного разрешения.

Последствие: иск на сумму до 5 млн рублей и блокировка товаров.

Альтернатива: оформить лицензионное соглашение или заключить договор на использование образа.

Ошибка: продажа фигур под видом "фанатского творчества".

Последствие: признание коммерческой деятельности с незаконной прибылью.

Альтернатива: указывать, что продукция — "вдохновленная образом", без точного сходства.

Ошибка: использование фото из интернета без проверки источника.

Последствие: ответственность перед автором снимка и героем изображения.

Альтернатива: заказывать оригинальные фото или иллюстрации с подписанным согласием.

А что если покупатель уже приобрёл такую фигуру?

Если человек купил ростовую фигуру с изображением артиста, ответственность несёт продавец, а не покупатель. Однако использовать её для рекламы или коммерции нельзя — например, в витрине магазина или на мероприятии. В этом случае нарушение может быть расценено как вторичное использование изображения.

Юристы советуют сохранять чеки и переписку с продавцом: при разбирательствах это поможет доказать добросовестность покупателя.

FAQ

— Как артисту доказать, что его изображение использовали незаконно?

Достаточно предоставить фото товара с маркетплейса и подтвердить отсутствие согласия. Скриншоты и ссылки — допустимые доказательства.

— Сколько стоит подача иска?

Госпошлина зависит от суммы требований, но в среднем начинается от нескольких тысяч рублей. Юридические расходы могут быть возмещены после выигрыша дела.

— Можно ли использовать образ артиста в пародийных целях?

Да, если нет прямой ассоциации с конкретным лицом и продукт не продаётся под его именем. Суд оценивает узнаваемость и коммерческий интерес.

Мифы и правда

Миф: если фигура сделана вручную, закон не нарушен.

Правда: форма воспроизведения не имеет значения, если личность узнаваема.

Миф: фанатская продукция не требует разрешения.

Правда: любое коммерческое использование — нарушение, даже если товар создан "от любви к артисту".

Миф: закон защищает только живых людей.

Правда: права на изображение могут сохраняться и после смерти, если ими распоряжается наследник или правообладатель.

Исторический контекст

Первое громкое дело о защите изображения в России появилось в начале 2000-х, когда известная актриса добилась компенсации за использование её фотографии в рекламе без разрешения. С тех пор судебная практика развивается, и звёзды всё чаще отстаивают своё право на контроль над образом.

С появлением маркетплейсов проблема приобрела новый масштаб: теперь любой может заказать и продать фигуру артиста за несколько кликов. Для юристов это стало вызовом, а для артистов — поводом напомнить о границах личной собственности.

3 интересных факта

• Некоторые зарубежные артисты зарабатывают на лицензировании своего образа больше, чем на концертах.

• В США продажа фигур без разрешения может караться штрафом до 150 тысяч долларов.

• В России пока нет отдельного закона о коммерциализации образа, но судебная практика уже формирует чёткие правила.