Звёзды вышли из рамок: как ростовые фигуры превратились в источник судебных бурь
Когда-то ростовые фигуры знаменитостей воспринимались как безобидный атрибут праздников и фотозон. Сегодня же этот бизнес может обернуться для продавцов миллионными исками. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что артисты вправе требовать компенсацию до 5 миллионов рублей за незаконное использование их изображений.
Рост интереса к таким товарам совпал с бумом онлайн-торговли: маркетплейсы упростили продажу фигур популярных артистов, спортсменов и телеведущих. Но юристы напоминают: даже если изображение кажется "шуточным", закон трактует его использование весьма строго.
"Маркетплейсы стали основным каналом сбыта ростовых фигур, а обороты выросли кратно. Для звёзд это перестало быть "мелкой шалостью" — это уже рынок с заметной выручкой", — отметил адвокат Сергей Жорин.
Что нарушают продавцы
Ростовая фигура — это не просто сувенир, а изображение конкретного человека, пусть и в картонной или пластиковой форме. Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, любое использование изображения гражданина в коммерческих целях требует его согласия. Это правило распространяется на фотографии, рисунки и даже силуэты, если личность узнаваема.
По словам юристов, согласие должно быть выражено явно — в письменном виде или в договоре. Если же этого документа нет, то продажа фигур с лицом певца или актёра автоматически становится нарушением права на изображение.
"Компенсация за нарушение исключительных прав составляет от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый случай нарушения", — пояснил адвокат Сергей Жорин.
Размер выплаты определяет суд, и здесь учитываются масштаб продаж, степень узнаваемости личности и коммерческая выгода нарушителя.
Кто уже обратился в суд
Первую волну исков запустили известные исполнители — Дмитрий Колдун, Анна Семенович и Лариса Долина. Их изображения без согласия использовали для рекламы и продажи ростовых фигур в интернете. Все трое потребовали возмещения морального вреда и компенсации по статье 152.1 ГК РФ.
Ранее подобные случаи редко доходили до суда — большинство артистов предпочитали не тратить время на тяжбы. Однако с ростом онлайн-продаж и превращением этого бизнеса в полноценный рынок масштабы проблемы стали очевидны.
Сравнение: что считается нарушением
|Ситуация
|Требуется согласие
|Комментарий
|Продажа ростовой фигуры артиста
|Да
|Использование изображения в коммерческих целях
|Фото звезды в редакционной статье
|Нет
|Информационное использование без прибыли
|Применение кадра из фильма в рекламе
|Да
|Коммерческий контекст требует разрешения
|Изображение пародийного персонажа
|Зависит
|Если личность неузнаваема — нарушение отсутствует
Советы шаг за шагом: как избежать претензий
-
Продавцам и маркетплейсам следует проверить наличие лицензий на использование изображений артистов.
-
Если изображение создано дизайнером по фото звезды — необходимо письменное согласие владельца прав.
-
При сомнениях лучше заменить изображение на нейтральное или использовать образы, не отсылающие к конкретным людям.
-
Покупателям стоит обращать внимание на легальность товара — в противном случае и их могут привлечь как распространителей контрафакта.
-
Звёздам рекомендуется отслеживать продажи через поисковики и площадки, чтобы оперативно реагировать на нарушения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование портрета артиста без письменного разрешения.
Последствие: иск на сумму до 5 млн рублей и блокировка товаров.
Альтернатива: оформить лицензионное соглашение или заключить договор на использование образа.
-
Ошибка: продажа фигур под видом "фанатского творчества".
Последствие: признание коммерческой деятельности с незаконной прибылью.
Альтернатива: указывать, что продукция — "вдохновленная образом", без точного сходства.
-
Ошибка: использование фото из интернета без проверки источника.
Последствие: ответственность перед автором снимка и героем изображения.
Альтернатива: заказывать оригинальные фото или иллюстрации с подписанным согласием.
А что если покупатель уже приобрёл такую фигуру?
Если человек купил ростовую фигуру с изображением артиста, ответственность несёт продавец, а не покупатель. Однако использовать её для рекламы или коммерции нельзя — например, в витрине магазина или на мероприятии. В этом случае нарушение может быть расценено как вторичное использование изображения.
Юристы советуют сохранять чеки и переписку с продавцом: при разбирательствах это поможет доказать добросовестность покупателя.
FAQ
— Как артисту доказать, что его изображение использовали незаконно?
Достаточно предоставить фото товара с маркетплейса и подтвердить отсутствие согласия. Скриншоты и ссылки — допустимые доказательства.
— Сколько стоит подача иска?
Госпошлина зависит от суммы требований, но в среднем начинается от нескольких тысяч рублей. Юридические расходы могут быть возмещены после выигрыша дела.
— Можно ли использовать образ артиста в пародийных целях?
Да, если нет прямой ассоциации с конкретным лицом и продукт не продаётся под его именем. Суд оценивает узнаваемость и коммерческий интерес.
Мифы и правда
-
Миф: если фигура сделана вручную, закон не нарушен.
Правда: форма воспроизведения не имеет значения, если личность узнаваема.
-
Миф: фанатская продукция не требует разрешения.
Правда: любое коммерческое использование — нарушение, даже если товар создан "от любви к артисту".
-
Миф: закон защищает только живых людей.
Правда: права на изображение могут сохраняться и после смерти, если ими распоряжается наследник или правообладатель.
Исторический контекст
Первое громкое дело о защите изображения в России появилось в начале 2000-х, когда известная актриса добилась компенсации за использование её фотографии в рекламе без разрешения. С тех пор судебная практика развивается, и звёзды всё чаще отстаивают своё право на контроль над образом.
С появлением маркетплейсов проблема приобрела новый масштаб: теперь любой может заказать и продать фигуру артиста за несколько кликов. Для юристов это стало вызовом, а для артистов — поводом напомнить о границах личной собственности.
3 интересных факта
• Некоторые зарубежные артисты зарабатывают на лицензировании своего образа больше, чем на концертах.
• В США продажа фигур без разрешения может караться штрафом до 150 тысяч долларов.
• В России пока нет отдельного закона о коммерциализации образа, но судебная практика уже формирует чёткие правила.
