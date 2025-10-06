Арбитраж Татарстана рассмотрит иск к компании Ильи Авербуха

Арбитражный суд Республики Татарстан принял к рассмотрению иск против компании ООО "ММГ СКЕЙТИНГ", принадлежащей известному хореографу и продюсеру Илье Авербуху. Истцом выступает строительная фирма "МС Билдингс" из Набережных Челнов, которая требует взыскать с ответчика 17 миллионов рублей, включая сумму за выполненные работы и начисленную неустойку.

Информация о деле появилась в публикации издания "Страсти" со ссылкой на судебные материалы.

Суть иска: спор о выполненных работах

По данным источника, компания "МС Билдингс" требует вернуть 14,1 миллиона рублей - это стоимость строительных работ, выполненных ранее по договору. Ещё 3 миллиона рублей заявлены как неустойка за просрочку оплаты.

Какие именно объекты или услуги стали предметом спора, в открытых документах пока не уточняется. Не указаны и причины, по которым компания Авербуха не произвела оплату. Суд принял исковое заявление и назначил первое заседание на 25 ноября 2025 года.

"Арбитражный суд Татарстана принял иск и назначил первое рассмотрение дела на 25 ноября 2025 года", — говорится в материалах дела.

Кто такие "МС Билдингс" и "ММГ СКЕЙТИНГ"

Компания-истец

"МС Билдингс" — строительная фирма из Набережных Челнов, специализирующаяся на выполнении подрядных работ, проектировании и благоустройстве территорий. За последние годы компания участвовала в нескольких крупных региональных проектах.

Компания-ответчик

ООО "ММГ СКЕЙТИНГ" зарегистрировано в Москве и принадлежит Илье Авербуху — заслуженному мастеру спорта России, режиссёру и продюсеру ледовых шоу. Компания занимается организацией гастролей, постановкой ледовых спектаклей и строительством катков.

Илья Авербух — автор популярных ледовых шоу, среди которых "Кармен", "Ледниковый период", "Щелкунчик" и другие проекты, в которых участвовали олимпийские чемпионы по фигурному катанию.

Возможные причины конфликта

Хотя детали не раскрываются, юристы предполагают, что речь может идти о спорных финансовых обязательствах после выполнения строительных или монтажных работ, связанных с объектами, где проходили ледовые шоу или тренировочные мероприятия.

Часто в подобных делах причиной разногласий становятся:

несогласие сторон по объёму выполненных работ;

нарушение сроков сдачи объектов;

изменение стоимости материалов в ходе проекта;

отсутствие подписанных актов приёмки.

Типичные причины подобных споров