Инвалидная коляска не остановила кругосветку: россиянин посетил 68 стран и обогнал прежнего рекордсмена

Путешествие, которое для большинства стало бы испытанием даже при идеальном здоровье, инвалид-колясочник из России Илья Желнов превратил в мировой рекорд. Об этом сообщает издание "База". За один год он посетил 68 стран, обогнав прежнее достижение и доказав, что физические ограничения не обязательно становятся границей для больших маршрутов. Свой годовой марафон Желнов завершил в Бахрейне, а рекорд посвятил России.

Маршрут на шести континентах

По данным "Базы", путь Ильи Желнова охватил сразу несколько частей света и стал по-настоящему глобальным. Он побывал в странах Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, а также добрался до Антарктиды.

Отдельной частью достижения стало то, что более 50 стран оказались для него новыми.

Самостоятельная организация и адаптация под реальность

Илья Желнов, как уточняет "База", организовывал все поездки полностью самостоятельно. Он планировал перелеты, подбирал маршруты, решал вопросы с проживанием и транспортом, а также заранее продумывал, насколько каждая страна будет доступной для человека на инвалидной коляске. В каждом государстве ему приходилось учитывать не только географию и расписания, но и собственные физические возможности.

Рекорд, который удалось превзойти

Предыдущее достижение принадлежало американке Рене Брунс, которая посетила 66 стран за год, имея травму спинного мозга на уровне грудного отдела. Желнов превзошел этот результат, расширив планку до 68 стран.

Травма, депрессия и точка перелома

Илья активно путешествовал и раньше, но летом 2020 года его жизнь резко изменилась: он получил тяжелую травму шейного отдела позвоночника. По информации "Базы", после этого началась длительная реабилитация, а затем — два года глубокой депрессии. В этот период путешествия стали невозможны не только физически, но и психологически.

Переломным моментом оказалось приглашение друзей присоединиться к экспедиции в Антарктиду.