В Техасе расследуют первую в США летальную аварию с участием Cybertruck

Сотрудники правоохранительных органов Техаса приступили к расследованию, возможно, первого в Соединённых Штатах Америки несчастного случая, в центре которого был электромобиль-пикап Cybertruck в стиле киберпанк, который выпускает компания Tesla. Об этом информирует телевизионный канал Fox 4 Beaumont.
DPS, который отвечает за обеспечение правопорядка на всей территории Техаса и выдачу водительских удостоверений, приступил к расследованию, возможно, первого в Соединённых Штатах Америки случая, связанного с электромобилем-пикапом в стиле киберпанк от производителя электромобилей и решений для хранения электроэнергии Tesla, в котором погиб человек.
Телевизионный канал информирует, что водитель транспортного средства организации, принадлежащей американскому бизнесмену и инвестору Илону Маску, скончался по причине аварии. Как сообщается, погибший столкнулся с трубой после того, как выехал с дороги.
Фото: imgur / u/Kruzat (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Махмуд Аббас отправляется в Москву за поддержкой и координацией действий
Президент Палестины Махмуд Аббас в преддверии своего визита в Россию дал интервью РИА Новости, в котором обозначил основные цели поездки.
Рюкзак-невидимка: на передовой тестируют новейшую российскую спутниковую связь
Корреспондент РИА Новости с места событий передает, что российские разработчики военной техники испытывают на передовой новейший комплекс спутниковой связи, способный поместиться в рюкзак.
Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"
50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"
В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.