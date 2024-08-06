В Техасе расследуют первую в США летальную аварию с участием Cybertruck

Сотрудники правоохранительных органов Техаса приступили к расследованию, возможно, первого в Соединённых Штатах Америки несчастного случая, в центре которого был электромобиль-пикап Cybertruck в стиле киберпанк, который выпускает компания Tesla. Об этом информирует телевизионный канал Fox 4 Beaumont.

DPS, который отвечает за обеспечение правопорядка на всей территории Техаса и выдачу водительских удостоверений, приступил к расследованию, возможно, первого в Соединённых Штатах Америки случая, связанного с электромобилем-пикапом в стиле киберпанк от производителя электромобилей и решений для хранения электроэнергии Tesla, в котором погиб человек.

Телевизионный канал информирует, что водитель транспортного средства организации, принадлежащей американскому бизнесмену и инвестору Илону Маску, скончался по причине аварии. Как сообщается, погибший столкнулся с трубой после того, как выехал с дороги.

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