Маск резко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Британии

Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск подверг резкой критике высказывания премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера по поводу протестов в Великобритании. Своё мнение миллиардер высказал в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.

Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы Стармер охарактеризовал совершающиеся публичные выражения несогласия не протестами, а простым насилием. По его мнению, высший исполнительный орган государственной власти Соединённого Королевства не станет мириться с нападениями на мусульманские молитвенные архитектурные сооружения и религиозные общины последователей ислама.

Предприниматель из Соединённых Шатов Америки, главный инженер компании SpaceX, инвестор организации Tesla Илон Макс решил прокомментировать высказывания британского политического деятеля. В социальных сетях он поинтересовался, разве Кира Стармера не должны волновать нападения на все общины.

Публичные выражения несогласия ультраправых начали увеличиваться в размерах по причине гибели нескольких несовершеннолетних из-за поножовщины. Впоследствии во многих частях Великобритании производились масштабные протесты против притока мигрантов. Изначально публичные выражения несогласия начались после того, как начала разлетаться недостоверная информация, что преступник, который убил несовершеннолетних, был беженцем.

Фото: Defense Visual Information Distribution Service / Trevor Cokley (the image is in the public domain)