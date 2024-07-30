Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.07.2024 : 86,5554
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.07.2024 : 94,1381
Маск назвал сто биологических детей Дурова уровнем новичка
  1. Главная
  2. Мир

Маск назвал сто биологических детей Дурова уровнем новичка

Миллиардер из Соединённых Штатов Америки Илон Маск дал комментарий по поводу недавней новости о том, что у создателя социальной сети "ВКонтакте" и бесплатного кросс-платформенного облачного приложения Telegram Павла Дурова больше сотни биологических детей. Своё мнение он высказал в социальных сетях, информирует РИА Новости.

Американский миллиардер, гендир компании из Соединённых Штатов Америки, производителя космической техники SpaceX и организации по изготовлению электромобилей Tesla Илон Маск отпустить шутку по поводу новости о том, что у российского программиста есть более 100 детей. По словам американца, это число можно прировнять к уровню новичка.

Ранее Дуров заявил, что у него есть более сотни детей в более чем 10 разных государствах за счёт предоставления своей спермы для искусственного оплодотворения.

Фото: Flickr / Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Губернатор Хиросимы выразил беспокойство из-за роста зависимости от ЯО США

Губернатор Хиросимы выразил беспокойство из-за роста зависимости от ЯО США

Япония из-за усиления отношений с Соединёнными Штатами Америки в области обороны и сотрудничества в области сдерживания может стать в будущем зависимой от ЯО Штатов. Об этом сообщил губернатор префектуры Японии Хиросима Хидэхико Юдзаки, информирует крупнейшее японское информационное агентство Kyodo.

Читать полностью
В штате Ла-Гуайра протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса

В штате Ла-Гуайра протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса

Возникшие в связи с недавними выборами нового президента Венесуэлы протесты проходят не только в Каракасе. Публичные выражения несогласия начались и в Ла-Гуайра, который является городом на севере Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом информирует РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Синоптик Леус: на Земле со вторника по четверг ожидаются магнитные бури

Синоптик Леус: на Земле со вторника по четверг ожидаются магнитные бури

В ближайшие три дня на Земле начнутся сильные магнитные бури. Об этом информировал в Telegram работник организации "Фобос", которая занимается внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации, Михаил Леус, информирует РИА Новости.

Читать полностью
Врачи Великобритании назвали нежелательные для употребления с кофе лекарства

Врачи Великобритании назвали нежелательные для употребления с кофе лекарства

Британские врачи объяснили, как кофе может влиять на усвоение и выведение из организма лекарств, что иногда приводит к серьёзным последствиям. Профессор Парасту Доньяй из Королевского фармацевтического общества отметил, что кофеин сужает сосуды, блокируя аденозиновые рецепторы, что может повысить давление.

Читать полностью

Новости