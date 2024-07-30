Миллиардер из Соединённых Штатов Америки Илон Маск дал комментарий по поводу недавней новости о том, что у создателя социальной сети "ВКонтакте" и бесплатного кросс-платформенного облачного приложения Telegram Павла Дурова больше сотни биологических детей. Своё мнение он высказал в социальных сетях, информирует РИА Новости.

Американский миллиардер, гендир компании из Соединённых Штатов Америки, производителя космической техники SpaceX и организации по изготовлению электромобилей Tesla Илон Маск отпустить шутку по поводу новости о том, что у российского программиста есть более 100 детей. По словам американца, это число можно прировнять к уровню новичка.

Ранее Дуров заявил, что у него есть более сотни детей в более чем 10 разных государствах за счёт предоставления своей спермы для искусственного оплодотворения.

Фото: Flickr / Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)