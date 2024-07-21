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Илон Маск рассказал почему демократы боятся победы Дональда Трампа
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Илон Маск рассказал почему демократы боятся победы Дональда Трампа

На фоне отказа главы Белого дома от участия в предстоящих выборах, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск высказал мнение о страхе представителей Демократической партии перед бывшим президентом Дональдом Трампом. Маск подчеркнул независимость Трампа от внешнего влияния.

В минувшее воскресенье действующий президент США объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок. Вместо этого он выразил поддержку кандидатуре своего нынешнего заместителя Камалы Харрис. Стоит отметить, что экс-президент Трамп неоднократно выражал уверенность в легкой победе над Харрис в случае ее выдвижения.

В своем посте на платформе X Маск предположил, что реальные властные структуры отдают предпочтение новому, потенциально более убедительному для электората кандидату взамен прежнего. По мнению предпринимателя, опасения в отношении Трампа связаны с его независимостью от чужого влияния.

Выборы в США запланированы на ноябрь текущего года.

Фото:commons.wikimedia.orgДаниэль Оберхаус(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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