Бизнесмен и инвестор Илон Маск одержим мыслью руководить Венесуэлой. Кроме того, масштабные протесты в государстве финансируются благодаря наркотрафику Колумбии и властей Соединённых Штатов Америки. Такое мнение высказал действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.

Американский предприниматель, инженер, миллиардер, инженер компании SpaceX, архитектор продукта компании Tesla Илон Маск в течение последних пару дней проявлял сильный интерес к ситуации в Венесуэле, в том числе публиковал в социальных сетях своё мнение.

Нынешний президент Венесуэлы заявил, что государство сталкивается с агрессивностью со стороны народа и некоторых других стран. Кроме того, он добавил, что теперь и американский миллиардер имеет навязчивую мысль взять власть в Венесуэле и управлять ею, не находясь при этом непосредственно в государстве.

Действующий президент Венесуэлы также сообщил, что государственный переворот, который сейчас происходит в государстве, был заблаговременно запланирован. По его мнению, масштабные протесты и публичные выражения несогласия, которые начались в Боливарианской Республике Венесуэла, были снабжены денежными средствами за счёт наркотрафика Колумбии, американского бизнесмена и правительства Соединённых Штатов Америки.

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