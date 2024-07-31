Бизнесмен и инвестор Илон Маск одержим мыслью руководить Венесуэлой. Кроме того, масштабные протесты в государстве финансируются благодаря наркотрафику Колумбии и властей Соединённых Штатов Америки. Такое мнение высказал действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.
Американский предприниматель, инженер, миллиардер, инженер компании SpaceX, архитектор продукта компании Tesla Илон Маск в течение последних пару дней проявлял сильный интерес к ситуации в Венесуэле, в том числе публиковал в социальных сетях своё мнение.
Нынешний президент Венесуэлы заявил, что государство сталкивается с агрессивностью со стороны народа и некоторых других стран. Кроме того, он добавил, что теперь и американский миллиардер имеет навязчивую мысль взять власть в Венесуэле и управлять ею, не находясь при этом непосредственно в государстве.
Действующий президент Венесуэлы также сообщил, что государственный переворот, который сейчас происходит в государстве, был заблаговременно запланирован. По его мнению, масштабные протесты и публичные выражения несогласия, которые начались в Боливарианской Республике Венесуэла, были снабжены денежными средствами за счёт наркотрафика Колумбии, американского бизнесмена и правительства Соединённых Штатов Америки.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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