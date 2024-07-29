Идеология новой кандидатки на пост главы Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Камалы Харрис предполагает истребление человечества. Об этом написал в социальных сетях миллиардер из США Илон Маск, информирует РИА Новости.
Основатель компании SpaceX, инвестор продукта компании Tesla, основатель The Boring Company, соучредитель Neuralink и OpenAI Илон Маск дал комментарий в социальных сетях по поводу выступления 49-ого вице-президента США в Пенсильвании в начале осени прошлого года. В тот момент Камала Харрис акцентировала на обеспокоенности молодых граждан Соединённых Штатов Америки из-за изменений климатических условий. По словам нового кандидата на пост главы государства, данная проблема вынуждает испытывать неуверенность в разумности и необходимости создать полноценную семью и иметь детей. Таким образом, многие граждане Штатов переживают из-за своего будущего и не понимают, что их ждёт дальше.
Американский миллиардер заявил, что 49-ый вице-президент США планирует истребить человечество. Он написал, что продолжением её идеологии стал бы фактический холокост населения.
Фото: Flickr / The White House (the image is in the public domain)
Дипломат: Сальвадор может попросить о присоединении к БРИКС через 1-2 года
Сальвадор рассматривает вероятность получения членства в межгосударственном неформальном объединении стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС. Государство в Центральной Америке может попросить об этом уже через несколько лет. Об этом информировали общественно-политическую газету "Известия" первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.
Глава МИД Израиля отреагировал на заявления Эрдогана сравнив его с Саддамом Хусейном
Глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац отозвался на недавнее высказывание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном вторжении в Израиль. Как сообщает Times of Israel, министр провел параллель между Эрдоганом и бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.