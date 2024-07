Идеология новой кандидатки на пост главы Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Камалы Харрис предполагает истребление человечества. Об этом написал в социальных сетях миллиардер из США Илон Маск, информирует РИА Новости.

Основатель компании SpaceX, инвестор продукта компании Tesla, основатель The Boring Company, соучредитель Neuralink и OpenAI Илон Маск дал комментарий в социальных сетях по поводу выступления 49-ого вице-президента США в Пенсильвании в начале осени прошлого года. В тот момент Камала Харрис акцентировала на обеспокоенности молодых граждан Соединённых Штатов Америки из-за изменений климатических условий. По словам нового кандидата на пост главы государства, данная проблема вынуждает испытывать неуверенность в разумности и необходимости создать полноценную семью и иметь детей. Таким образом, многие граждане Штатов переживают из-за своего будущего и не понимают, что их ждёт дальше.

Американский миллиардер заявил, что 49-ый вице-президент США планирует истребить человечество. Он написал, что продолжением её идеологии стал бы фактический холокост населения.

Фото: Flickr / The White House (the image is in the public domain)