Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо сообщил, как отбирали людей для проведения эксперимента, о поддержке со стороны родственников и друзей и о том, что понимал, на какие риски идёт. Об этом он информировал РИА Новости.

В начале этого года американский предприниматель, инженер, миллиардер, инженер компании SpaceX, инвестор продукта компании Tesla, основатель The Boring Company и OpenAI Илон Маск заявил, что первый человек, которому внедрили имплант компании Neuralink, занимающейся разработкой первого в мире малоинвазивного нейрочипа, ощущает себя хорошо. По словам миллиардера, приобретённые сведения о работе прибора демонстрируют большие перспективы. Впоследствии Илон Маск сообщил, что новому прибору дали название Telepathy. Известно, что устройство позволяет управлять гаджетами посредством силы мысли. Также отмечалось, что прежде всего устройство предназначается для тех, кто не способен использовать конечности.

Нолан Арбо оказался почти полностью парализован после несчастного случая на водоёме. Как позже он рассказал, многие его товарищи сомневались в разумности участия в эксперименте и считали это слишком рискованным делом. Они переживали в первую очередь из-за того, что устройство только недавно было разработано и толком его ни один человек не испробовал.

Мужчина также сообщил, что поиск подходящего человека для эксперимента длился примерно месяц. В тот момент он проходил процедуры установления и измерения индивидуально-психологических отличий и различные проверки в лаборатории.

Как позже оказалось, решение участвовать в эксперименте сделал не Нолан Арбо, а его родители, которым он доверил этот выбор. Как известно, они дали своё согласие. Участник также заявил, что он понимал, на какие риски он идёт. Однако он старался не поддаваться сомнениям. По словам Нолана Арбо, делать такую операцию было страшно.

Фото: Flickr / Argonne Laboratory's Flickr page (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)