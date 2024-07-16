Американский миллиардер Илон Маск намеревается отдавать 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании 45-ого главы США Дональда Трампа. Об этом информирует американская деловая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщается, американский изобретатель, визионер, миллиардер, главный инженер компании SpaceX, инвестор, генеральный директор продукта компании Tesla Илон Маск собирается предоставлять несколько десятков миллионов долларов в месяц коллегиальному руководящему органу партии, оказывающему поддержку экс-главе Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу в участии на выборную должность.

Известно, что созданный в прошлом месяце комитет политических действий America PAC, собирающий и расходующий денежные средства на поддержку или противодействие кандидатам на выборах, должен также фиксировать избирателей, уговаривать голосовать заранее.

Кроме того, есть и другие лица, финансирующие деятельность 45-ого президента США. В этот список вошла компания Palantir Technologies, занимающаяся разработкой решений для интеграции данных и программного обеспечения, а также американский дипломат Келли Найт Крафт и её супруг Джо Крафт, который работает гендиром в организации Alliance Resource Partners, являющейся изготовителем и продавцом угля в Соединённых Штатах Америки, производящий большинство операций в бассейне Иллинойса.

Фото: Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)