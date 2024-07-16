Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 87,8077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 95,7849
Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим при стрельбе на митинге Трампа
  1. Главная
  2. Мир

Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим при стрельбе на митинге Трампа

Американский миллиардер Илон Маск пожертвовал 100 тысяч долларов людям, которые пострадали в связи с недавним нападением в Пенсильвании на 45-ого президента США Дональда Трампа. Об этом информирует американская коммерческая краудфандинговая платформа GoFundMe.

Как сообщается, американский предприниматель, инженер, миллиардер, основатель SpaceX, а также архитектор продукта компании Tesla Илон Маск добровольно внёс два денежных пожертвования, которые в сумме составляют 100 тысяч долларов.

Ранее была организована страница, где все желающие могли внести какую-либо денежную сумму в качестве пожертвования потерпевшим от мероприятия, где стрелок открыл огонь по сцене, на которой находился экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. Добровольные пожертвования как раз можно было осуществить на платформе GoFundMe, которая помогает собирать денежные средства не только для жизненных событий, таких как праздники, но и для серьёзных трагических ситуаций. На сегодняшний день сумма пожертвований уже приближается к 5 миллионам долларов.

В прошлые выходные бывший глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп резко прервал митинг по причине начавшейся стрельбы. Стрелком оказался 20-летний парень, который располагался в тот момент на крыше недалеко от Трампа. В итоге парень был ликвидирован, а 45-ый глава государства ранен в ухо.

Фото: Flickr / Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Полищук: слова Киева о мире ничего не значат, пока есть запрет на переговоры с РФ

Полищук: слова Киева о мире ничего не значат, пока есть запрет на переговоры с РФ

Самозапрет Украины вести переговоры с Россией показывает, что Киев не намерен решать конфликт дипломатическими методами.

Читать полностью
The Times: латыши активно скупают советские гаражи, готовясь к войне с РФ

The Times: латыши активно скупают советские гаражи, готовясь к войне с РФ

Латыши массово начали покупать советские гаражи, подготавливаясь таким образом к возможной войне с РФ. Об этом информирует британская газета The Times.

Читать полностью

Общество

"Ведомости": Минцифры хочет ужесточить правила оплаты сотовой связи

Минцифры России предложило пополнять баланс сотового телефона исключительно с предоставлением паспорта. Об этом информирует российская деловая газета "Ведомости".

Читать полностью
В метро Москвы стали платить банковскими картами на 30% чаще

В метро Москвы стали платить банковскими картами на 30% чаще

В первой половине текущего года наблюдается значительный рост использования банковских карт для оплаты проезда в московском метро и на МЦК. Статистика показывает, что пассажиры воспользовались этим способом оплаты свыше 151 миллиона раз, что примерно на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Читать полностью

Новости