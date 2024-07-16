Американский миллиардер Илон Маск пожертвовал 100 тысяч долларов людям, которые пострадали в связи с недавним нападением в Пенсильвании на 45-ого президента США Дональда Трампа. Об этом информирует американская коммерческая краудфандинговая платформа GoFundMe.

Как сообщается, американский предприниматель, инженер, миллиардер, основатель SpaceX, а также архитектор продукта компании Tesla Илон Маск добровольно внёс два денежных пожертвования, которые в сумме составляют 100 тысяч долларов.

Ранее была организована страница, где все желающие могли внести какую-либо денежную сумму в качестве пожертвования потерпевшим от мероприятия, где стрелок открыл огонь по сцене, на которой находился экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. Добровольные пожертвования как раз можно было осуществить на платформе GoFundMe, которая помогает собирать денежные средства не только для жизненных событий, таких как праздники, но и для серьёзных трагических ситуаций. На сегодняшний день сумма пожертвований уже приближается к 5 миллионам долларов.

В прошлые выходные бывший глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп резко прервал митинг по причине начавшейся стрельбы. Стрелком оказался 20-летний парень, который располагался в тот момент на крыше недалеко от Трампа. В итоге парень был ликвидирован, а 45-ый глава государства ранен в ухо.

Фото: Flickr / Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)