Американский миллиардер Илон Маск ответил в социальных сетях на недавнюю публикацию действующего главы США Джо Байдена, в которой тот раскритиковал предпринимателя и его богатеньких друзей в намерении "купить выборы", которые должны состояться этой осенью. Об этом информирует РИА Новости.

Недавно 46-ой президент Соединённых Штатов Америки опубликовал пост, в котором обвинил американского предпринимателя, инженера, миллиардера, главного инженера компании SpaceX, основателя The Boring Company Илона Маска в том, что он со своими богатенькими дружками собираются купить ноябрьские выборы президента США, на которых может быть избран 47-й глава государства. Он также добавил в своём посте, что устал от Маска и его компании. Помимо этого, Джо Байден прикрепил ссылку к одной из своих публикаций. Перейдя по ней, можно попасть на веб-ресурс для сбора пожертвований для американской Демократической партии.

Ответ от Илона Маска не заставил себя долго ждать. На громкие заявления от действующего главы Соединённых Штатов Америки предприниматель ответил, что живёт в голове Байдена и к тому же бесплатно.

Фото: Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)