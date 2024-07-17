Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что действующий глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден не способен прочесть текст даже посредством телесуфлёра. Об этом он информировал в своих социальных сетях, пишет РИА Новости.

Американский предприниматель, инженер, миллиардер, главный инженер компании SpaceX, гендир Tesla, соучредитель Neuralink и OpenAI Илон Маск опубликовал в социальных сетях пост, в котором говорится о том, что на сегодняшний день 46-ой президент Соединённых Штатов Америки хуже, чем телеведущий. Он добавил, что глава государства не в состоянии прочесть текст выступления даже посредством дисплея, отображающего текст речи.

Последнее время несвязная речь и участившиеся оговорки со стороны действующего главы Соединённых Штатов Америки обращают на себя сильное внимание со стороны средств массовой информации. На данный момент многие американцы встревожены по поводу умственных способностей Джо Байдена. Некоторые начали сомневаться в разумности снова избирать этого человека на новый президентский срок осенью. Американское издание New York Times со ссылкой на источники в окружении действующего главы США сообщало в начале текущего месяца, что в последнее время самочувствие Джо Байдена начало всё больше ухудшаться, а после неудачного выступления на телевизионных дебатах, где его соперником был экс-президент Дональд Трамп, его здоровье становится ещё более тревожным.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)