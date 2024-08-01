Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск поинтересовался в социальных сетях, куда делся действующий глава США Джо Байден и жив ли он вообще. Об этом информирует РИА Новости.
В конце текущего месяца Маск уже присоединялся к группе политических деятелей Соединённых Штатов Америки и пользователей социальных сетей, которые озадачивались пропажей из информационного поля 46-ого президента Штатов после известий о том, что он заразился потенциально тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19, изоляции и новости о снятии его кандидатуры с ноябрьских выборов. Однако спустя время американские телевизионные каналы разместили фото с Байденом. Кроме того, американский политический деятель, пресс-секретарь официальной резиденции президента США Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден не прячется и продолжает управлять США.
На днях кто-то полюбопытствовал в социальных сетях, жив ли Байден, поскольку он вновь не выходит на публику. Илон Маск ответил на это смайликом пожимающего плечами человека.
Фото: Flickr / Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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