Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям

Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск выступил с жёсткой критикой в сторону советов FDA не запрещать блокаторы полового созревания к употреблению лицами, не достигших совершеннолетнего возраста, невзирая на риски суицида и вероятность получить такое психическое расстройство, как депрессия. О своём негодовании он написал в социальных сетях, информирует РИА Новости.

Некоторое время назад американский предприниматель, инженер, миллиардер Илон Маск сообщил, что "потерял" сына из-за необходимости дать согласие на так называемые ингибиторы полового созревания или блокаторы гормонов, которые являются лекарством, применяемым для того, что временно отодвинуть наступление полового созревания у несовершеннолетних.

После того как он узнал, что Федеральное управление Соединённых Штатов Америки по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств порекомендовал разрешить эти блокаторы, американский миллиардер написал в социальных сетях, что это безумие.

Илон Маск прокомментировал сообщение America First Legal, активисты которого уверяют, что им было отправлено письмо от FDA. В нём работники агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США советуют дать разрешение на блокаторы к употреблению лицами, которые ещё не достигли совершеннолетнего возраста, для смены пола. Однако эти блокаторы могут привести к появлению депрессии или сподвигнуть человека на преднамеренное лишение себя жизни.

Фото: U. S. Air Force Academy / Justin Pacheco (the image is in the public domain)