Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в ходе пребывания в Соединённых Штатах Америки ему удалось побеседовать с американским миллиардером Илоном Маском, который недавно обвинил партию демократов в антисемитизме. Об этом израильский политический деятель написал в социальных сетях, информирует РИА Новости.
Не так давно американский предприниматель, инженер, миллиардер, основатель SpaceX, архитектор продукта компании Tesla, основатель The Boring Company, соучредитель Neuralink и OpenAI Илон Маск обвинил Демпартию Штатов в нетерпимости, выражающейся во враждебном отношении к евреям как к этнической или религиозной группе, на фоне выступления нынешнего премьер-министра Израиля.
Позже Биньямин Нетаньяху опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал, что ему удалось встретиться с американским миллиардером в столице Соединённых Штатов Америки. По его словам, у них состоялся разговор по поводу возможностей ИИ, его влияния на экономическую среду и социум. Израильский политический деятель добавил, что они даже поговорили о возможности технологического сотрудничества с Израилем.
Фото: Flickr / Ron Przysucha / U. S. Department of State (the image is in the public domain)
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