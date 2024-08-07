Илон Маск подал в суд на Unilever и Mars за бойкот X*: обвинения и юридические перспективы

Илон Маск подал в суд на компании Unilever, Mars, CVS Health, Orsted и торговую ассоциацию World Federation of Advertisers (WFA) за предполагаемый "бойкот" платформы X* (бывшего Twitter). Иск подан в суде штата Техас.
X* утверждает, что из-за бойкота она потеряла "миллиарды долларов" дохода от рекламы, так как некоторые компании стали избегать размещения рекламы на платформе после покупки её Маском в 2022 году. Генеральный директор X* Линда Яккарино заявила, что такой бойкот угрожает будущему компании.
Маск также выразил недовольство в Твиттере*, заявив, что после двух лет попыток найти компромисс наступила "война". Эксперты сомневаются в успехе иска, указывая на трудности доказательства сговора между компаниями и на то, что политически мотивированные бойкоты не нарушают антимонопольное законодательство. WFA и обвиняемые компании пока не дали комментариев.
(Организация Meta признана на территории РФ экстремистской организацией)
Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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