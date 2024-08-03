Дерматолог рассказала о связи между различными высыпаниями на коже и болезнями

Врач Ковалева: сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка

Врач-дерматолог Вера Ковалева подчеркнула, что сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка. Также она заявила, что различные высыпания на коже часто связаны с функциональными сбоями печени, желудка и щитовидной железы.

"Симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта часто проявляются через сухость и воспаления кожи, особенно на лбу и щеках. При возникновении таких признаков следует незамедлительно обратиться к гастроэнтерологу", — посоветовала Ковалева.

В дополнение, она указала на розацеа как одну из причин покраснений на коже, заболевание, которое вызывает появление сосудистых сеток и красных прыщей на лице.

Ковалева отметила, что темные круги под глазами и сухость кожи могут быть результатом нарушений в работе печени, что ведет к проблемам с микроциркуляцией и удалением токсинов, вызывая воспаления.

Фото: commons.wikimedia.org/Paperxcrip: Helena Paffen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)