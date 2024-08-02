Врач-терапевт рассказала, как избыток холестерина в крови влияет на организм человека

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что исследования, опубликованные в журнале Lancet, выявили два новых фактора риска развития деменции, одним из которых является высокий уровень "плохого" холестерина у людей старше 40 лет. Холестерин помогает заживлять поврежденные сосуды, но его избыток может вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как атеросклероз, который приводит к потере эластичности сосудов, что, в свою очередь, повышает риск инсультов и инфарктов, сообщает Вечерняя Москва.

Ярцева подчеркнула, что у здоровых людей без хронических заболеваний повышение холестерина не приводит к критическим изменениям здоровья.

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