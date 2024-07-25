Врач уролог-андролог Антон Одегнал заявил, что основные заболевания среди мужчин-офисных работников — это простатит и варикоцеле. Эти болезни часто развиваются из-за длительного сидения, что приводит к нарушению кровообращения в области малого таза, сообщает Газета.Ру.
Простатит может начаться с застоя крови и воспалительных процессов, часто усугубляемых бактериальной инфекцией. Варикоцеле характеризуется болями и отечностью в паху, что может привести к мужскому бесплодию из-за нарушения сперматогенеза и выработки тестостерона.
Кроме того, сидячий образ жизни увеличивает риск аденомы простаты.
Эффективным методом лечения аденомы является хирургическое вмешательство, например, ТУР простаты. Одегнал также подчеркнул важность профилактики: чаще двигаться и следить за питанием, чтобы минимизировать риски этих заболеваний.
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