Врач уролог-андролог Антон Одегнал заявил, что основные заболевания среди мужчин-офисных работников — это простатит и варикоцеле. Эти болезни часто развиваются из-за длительного сидения, что приводит к нарушению кровообращения в области малого таза, сообщает Газета.Ру.

Простатит может начаться с застоя крови и воспалительных процессов, часто усугубляемых бактериальной инфекцией. Варикоцеле характеризуется болями и отечностью в паху, что может привести к мужскому бесплодию из-за нарушения сперматогенеза и выработки тестостерона.

Кроме того, сидячий образ жизни увеличивает риск аденомы простаты.

Эффективным методом лечения аденомы является хирургическое вмешательство, например, ТУР простаты. Одегнал также подчеркнул важность профилактики: чаще двигаться и следить за питанием, чтобы минимизировать риски этих заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org/Ildar Sagdejev (GNU Free Documentation License, Version 1.2)