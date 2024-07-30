Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует фотографии спиралей, нарисованных пациентами, для выявления признаков когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона. Этот метод обеспечивает более объективную оценку рисунков, чем традиционная визуальная оценка врачом, и может использоваться для раннего выявления болезни, сообщает Газета.Ру.
Точность модели достигает 99,3%, что открывает перспективы для её применения в медицинских системах поддержки принятия решений.
Фото: coronavirus. asturias.es/Administración del Principado de Asturias (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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