В России были зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Вирусолог Петр Чумаков уточнил, что хотя заболевание распространено в США и Европе, оно не считается высокозаразным, так как заражение происходит через комаров и не передаётся от человека к человеку, сообщает Вечерняя Москва.
Симптомы заболевания включают лихорадку и гриппоподобные проявления, что делает его трудноузнаваемым. Основной риск составляют пожилые люди из-за возможности серьезных осложнений. Чумаков отметил наличие вакцины, которая может быть использована для иммунизации группы риска в случае необходимости.
Фото: flickr.com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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