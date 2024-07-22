В России были зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Вирусолог Петр Чумаков уточнил, что хотя заболевание распространено в США и Европе, оно не считается высокозаразным, так как заражение происходит через комаров и не передаётся от человека к человеку, сообщает Вечерняя Москва.

Симптомы заболевания включают лихорадку и гриппоподобные проявления, что делает его трудноузнаваемым. Основной риск составляют пожилые люди из-за возможности серьезных осложнений. Чумаков отметил наличие вакцины, которая может быть использована для иммунизации группы риска в случае необходимости.

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