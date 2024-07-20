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В Роспотребнадзоре рассказали о низком уровне заболеваемости листериозом в РФ
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В Роспотребнадзоре рассказали о низком уровне заболеваемости листериозом в РФ

В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России, с единичными случаями, составляющими 0,07 на 100 тыс. населения. Это стало возможным благодаря систематическим санитарно-профилактическим мероприятиям.

В 2023 году было исследовано около 120 тыс. проб мяса и его продуктов, с выявлением 4% проб, не соответствующих гигиеническим нормам.

В прошлом году из обращения изъято более 84 тонн мясной продукции для предотвращения рисков ухудшения эпидемиологической ситуации. В контексте мировой обстановки, в США наблюдается вспышка листериоза в 12 штатах с госпитализацией 28 человек и двумя смертельными случаями.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomasz Sienicki (public domain)

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