В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России, с единичными случаями, составляющими 0,07 на 100 тыс. населения. Это стало возможным благодаря систематическим санитарно-профилактическим мероприятиям.
В 2023 году было исследовано около 120 тыс. проб мяса и его продуктов, с выявлением 4% проб, не соответствующих гигиеническим нормам.
В прошлом году из обращения изъято более 84 тонн мясной продукции для предотвращения рисков ухудшения эпидемиологической ситуации. В контексте мировой обстановки, в США наблюдается вспышка листериоза в 12 штатах с госпитализацией 28 человек и двумя смертельными случаями.
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Криптоэксперт Антон Торопцев предположил, что в августе биткоин может колебаться между $60 тыс. и $68 тыс.
Нигерия оштрафовала экстремистскую фирму Meta на 220 миллионов долларов
Руководство Нигерии наложило штраф на американскую экстремистскую организацию, запрещенную на территории России Meta (владеет рядом социальных сетей и мессенджеров) на 220 млн долларов за нарушение правил обработки персональных данных, заявил исполняющий обязанности генерального директора комиссии по конкуренции и защите потребителей республики Адаму Абдуллахи на брифинге в Абудже.
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