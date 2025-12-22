Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нос заложен
Нос заложен
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:09

Болезнь не прощает спешки: почему перенос простуды на ногах может стоить жизни

Простуда на ногах может вызвать интоксикацию сердца — врач Жемчугов

Переносить простуду или вирусную инфекцию на ногах — решение, которое может привести к серьезным осложнениям, как для самого пациента, так и для его окружающих. Об этом рассказал иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в комментарии изданию MosTimes. Он объяснил, почему даже при легких симптомах болезни важно соблюдать режим отдыха.

Опасность для окружающих

Жемчугов отметил, что даже если симптомы болезни кажутся легкими, человек остается источником заражения. Работа в коллективе или поездки в общественном транспорте во время болезни могут значительно увеличить риск распространения инфекции. Вирусы распространяются при кашле и чихании, и они могут передаваться на расстояние до шести метров.

"Я не советую такого делать никогда, если человек работает в коллективе, кашель на шесть метров летит, вирусы летят, чихание то же самое. Пару дней надо ждать", — подчеркнул иммунолог.

Это особенно важно, если речь идет о коллективных помещениях, где вероятность заразить других людей значительно выше.

Опасности для здоровья

Однако перенос болезни на ногах опасен не только для окружающих, но и для самого пациента. Жемчугов напомнил, что такой подход может привести к серьезным осложнениям, включая проблемы с сердцем. Он привел пример из медицинской практики, когда спортсмен, чувствуя небольшую боль в горле, продолжил тренироваться и в итоге едва не погиб из-за интоксикации сердца.

"Например, спортсмен идет на тренировку, горло болит чуть-чуть, а соревнованиях почти умирает. Это интоксикация сердца. Это риски всегда. И для себя, и для окружающих", — отметил специалист.

Рекомендации врача

Врач порекомендовал оптимальную тактику: несколько дней отдыха на дому, раннее начало противовирусного лечения и обязательный вызов специалиста. Жемчугов подчеркнул, что под видом обычной простуды могут скрываться более серьезные и опасные инфекции, которые требуют профессиональной диагностики и лечения.

Таким образом, переносить болезни на ногах — это не только опасно для здоровья самого человека, но и может представлять угрозу для окружающих. Важно дать организму время на восстановление и не рисковать развитием серьезных осложнений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нарушение работы почек вызвает накопление магния в крови — Здоровье Mail вчера в 22:05
Пили для нервов, а получили слабость и сбои: как магний перестаёт быть поддержкой

Магний полезен, но избыток может навредить. Какие симптомы указывают на передозировку и почему важно соблюдать баланс при приёме добавок.

Читать полностью » Метод с двумя одеялами снизил ночные нарушения сна у пар — The Conversation вчера в 21:35
Сон без борьбы и обид: в Скандинавии давно решили главную проблему спальни

Разные одеяла вместо одного обещают спасти пары от ночных конфликтов. Разбираемся, насколько этот популярный метод действительно помогает спать лучше.

Читать полностью » Норковая шуба выглядит устаревшей из-за неудачных сочетаний — стилисты вчера в 18:22
Норковая шуба добавляет возраст — но виновата не она: одна ошибка портит весь образ

Почему норковая шуба может выглядеть старомодно и как этого избежать. Простые правила сочетаний, которые делают образ современным и элегантным.

Читать полностью » Полипрагмазия повышает риск осложнений у пожилых — врач Ткачёва вчера в 17:34
Праздники сбивают режим — и таблетки начинают мстить: пожилые в зоне особого риска

Пожилые люди входят в группу повышенного риска при приёме лекарственных препаратов из-за хронических заболеваний и полипрагмазии. О типичных ошибках, последствиях самолечения и опасных лекарственных взаимодействиях рассказала Ольга Ткачева.

Читать полностью » Случаи проказы впервые за десятилетия фиксируются в ЕС вчера в 17:17
Забытая болезнь вернулась в Европу: в ЕС вновь зафиксированы случаи проказы

В Румынии и Хорватии впервые за десятилетия выявлены случаи проказы — власти уверяют, что угрозы для населения нет.

Читать полностью » Норма мандаринов в сутки не превышает 2–3 плода — Белоусова вчера в 17:03
Новогодний символ с подвохом: когда мандарины начинают вредить здоровью

Эндокринолог объяснила, сколько мандаринов в день безопасно есть и кому стоит сократить цитрусовые, чтобы не навредить здоровью.

Читать полностью » Перегрузка стала самым частым сценарием травм сухожилий — Андаравис-Пури вчера в 14:57
Сначала просто скованность, потом — боль: этот сигнал сухожилий нельзя игнорировать

Скованность суставов может оказаться признаком серьезных повреждений сухожилий. Узнайте, как распознать и предотвратить травмы, соблюдая простые советы.

Читать полностью » Пневмония составляет 65% всех осложнений гриппа — Мухаметзянов вчера в 12:48
Болезнь ускорилась: почему грипп в Башкирии стал опаснее обычного

В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, а врачи предупреждают: самые опасные осложнения могут развиваться стремительно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автопром отказался от кузовов из нержавеющей стали из-за сложности производства — 110 km.ru
ЮФО
Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае
Туризм
Для первой поездки на Маврикий рекомендуют север и запад острова — турагенты
Общество
Бездумная скупка дешевой одежды вредит экологии — модельер Ярмольник
Питомцы
Кошка вынашивает котят от 58 до 72 дней — ветеринар
Вэнс оценил контакты с делегацией Дмитриева в Майами как прогресс — ТАСС
Еда
Свиные ребрышки можно подать целиком или порционно на новогоднем столе — кулинары
Общество
Комитет Госдумы поддержал квоту для вдов участников СВО при поступлении — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet