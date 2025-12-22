Болезнь не прощает спешки: почему перенос простуды на ногах может стоить жизни

Переносить простуду или вирусную инфекцию на ногах — решение, которое может привести к серьезным осложнениям, как для самого пациента, так и для его окружающих. Об этом рассказал иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в комментарии изданию MosTimes. Он объяснил, почему даже при легких симптомах болезни важно соблюдать режим отдыха.

Опасность для окружающих

Жемчугов отметил, что даже если симптомы болезни кажутся легкими, человек остается источником заражения. Работа в коллективе или поездки в общественном транспорте во время болезни могут значительно увеличить риск распространения инфекции. Вирусы распространяются при кашле и чихании, и они могут передаваться на расстояние до шести метров.

"Я не советую такого делать никогда, если человек работает в коллективе, кашель на шесть метров летит, вирусы летят, чихание то же самое. Пару дней надо ждать", — подчеркнул иммунолог.

Это особенно важно, если речь идет о коллективных помещениях, где вероятность заразить других людей значительно выше.

Опасности для здоровья

Однако перенос болезни на ногах опасен не только для окружающих, но и для самого пациента. Жемчугов напомнил, что такой подход может привести к серьезным осложнениям, включая проблемы с сердцем. Он привел пример из медицинской практики, когда спортсмен, чувствуя небольшую боль в горле, продолжил тренироваться и в итоге едва не погиб из-за интоксикации сердца.

"Например, спортсмен идет на тренировку, горло болит чуть-чуть, а соревнованиях почти умирает. Это интоксикация сердца. Это риски всегда. И для себя, и для окружающих", — отметил специалист.

Рекомендации врача

Врач порекомендовал оптимальную тактику: несколько дней отдыха на дому, раннее начало противовирусного лечения и обязательный вызов специалиста. Жемчугов подчеркнул, что под видом обычной простуды могут скрываться более серьезные и опасные инфекции, которые требуют профессиональной диагностики и лечения.

Таким образом, переносить болезни на ногах — это не только опасно для здоровья самого человека, но и может представлять угрозу для окружающих. Важно дать организму время на восстановление и не рисковать развитием серьезных осложнений.