Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Питание спортсмена
Питание спортсмена
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:52

Иллюзия контроля или научный фейк: история мифа о 200 неосознанных выборах в питании

Учёные из Института Макса Планка выявили методологическую ошибку в подсчёте решений о еде

Идея о том, что человек ежедневно принимает более 200 неосознанных решений о еде, долгие годы кочевала из одних публикаций в другие, попала в СМИ и даже использовалась в кампаниях по здоровому питанию. Но исследователи из Института развития человека Макса Планка поставили под сомнение этот "факт" и показали: за ним стоит методологическая ошибка, а не реальная статистика.

Сравнение: старое и новое понимание

Подход Основные выводы Недостатки
Исследование Уонсинка и Собала (2007) 226,7 решений о еде в день, большинство — неосознанные Методология построена на умножении и суммировании категорий, эффект субаддитивности
Критический анализ Клаассен и коллег Нет подтверждения числу "200 решений", цифра искажает картину Требуется новый подход с более надёжными методами

Советы шаг за шагом

  1. Не полагаться на "магические числа" без проверки их научной основы.

  2. Рассматривать решения о еде в конкретных ситуациях: "что съесть?", "сколько?", "в каком контексте?".

  3. Использовать разные методы изучения поведения: дневники, цифровые трекеры, наблюдения.

  4. Помнить, что многие решения вполне осознанны и подконтрольны человеку.

  5. Сосредоточиться на ключевых выборах, которые соотносятся с личными целями и ценностями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять числу "200 решений" как научному факту.
    Последствие: искажённое представление о контроле над питанием.
    Альтернатива: анализировать реальные решения и их контексты.

  • Ошибка: считать, что большинство выборов совершается неосознанно.
    Последствие: снижение уверенности людей в собственной способности влиять на привычки.
    Альтернатива: подчеркивать возможность осознанного выбора.

  • Ошибка: использовать упрощённые утверждения в просветительских кампаниях.
    Последствие: внимание смещается с реальных факторов на "шумные цифры".
    Альтернатива: строить коммуникации на достоверных данных.

А что если…

А что если вместо подсчёта гипотетических "неосознанных решений" сосредоточиться на ключевых моментах? Например, выбор между сладким и несладким напитком, размер порции или отказ от добавки. Эти решения оказывают реальное влияние на здоровье и проще поддаются изменению.

Плюсы и минусы концепции "200 решений"

Плюсы Минусы
Лёгко запоминается, используется в коммуникациях Не подтверждено эмпирически
Привлекает внимание к теме пищевого поведения Искажает восприятие контроля над едой
Может мотивировать к размышлениям Упрощает реальность и отвлекает от важных факторов

FAQ

Откуда взялась цифра "200 решений о еде"?
Из исследования Брайана Уонсинка и Джеффри Собала (2007), построенного на сомнительных методах подсчёта.

Почему эта цифра сомнительна?
Она возникла из-за когнитивного искажения — эффекта субаддитивности, когда отдельные оценки в сумме дают завышенный результат.

Как правильно изучать решения о питании?
Через комбинацию методов: наблюдения, цифровые трекеры, кросс-культурные исследования и дневники питания.

Мифы и правда

  • Миф: человек принимает 200 неосознанных решений о еде каждый день.
    Правда: эта цифра не имеет научного подтверждения.

  • Миф: большинство наших пищевых выборов неконтролируемы.
    Правда: многие решения осознанны и связаны с целями и контекстом.

  • Миф: упрощённые числа помогают лучше понять поведение.
    Правда: такие цифры могут подрывать чувство самоэффективности.

Исторический контекст

  1. 2007 год — публикация исследования Уонсинка и Собала.

  2. За последующие годы число "200 решений" активно цитировалось в статьях и СМИ.

  3. В 2010-х часть работ Уонсинка была отозвана, а его академическая карьера завершена.

  4. В 2023 году исследователи из Института Макса Планка опровергли достоверность "магического числа".

"Эта цифра искажает реальное представление о том, как люди принимают решения о своем питании", — подчеркнула постдок Мария Альмудена Клаассен.

"Чтобы лучше понять пищевое поведение, нужно глубже разобраться в том, как именно принимаются решения", — отметил директор института Ральф Хертвиг.

Три интересных факта

  1. Эффект субаддитивности проявляется не только в исследованиях еды, но и при оценке любых сложных явлений.

  2. Многие кампании по ЗОЖ используют красивые числа, хотя научной базы у них нет.

  3. Современные технологии (фитнес-браслеты, трекеры питания) помогают собирать объективные данные о повседневных привычках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ESO: телескоп VLT в Чили выявил аномалии в составе кометы 3I/ATLAS сегодня в 2:16

Космос подкинул новую головоломку: что скрывает комета размером с Манхэттен

Межзвёздный объект 3I/ATLAS удивил астрономов необычным составом и размерами. Новые наблюдения обещают раскрыть ещё больше загадок.

Читать полностью » NASA: система ATLAS 25 июня зафиксировала межзвёздный таинственный объект A11pl3Z сегодня в 1:12

Таинственный странник из глубин Вселенной: неизвестный объект A11pl3Z летит к Земле

Загадочный межзвёздный странник влетел в Солнечную систему и удивил астрономов своим поведением. Что скрывает объект A11pl3Z?

Читать полностью » Висконсинский университет: ледники Сьерра-Невады могут исчезнуть к 2100 году сегодня в 0:28

Ледники Сьерра-Невады впервые за 20 тысяч лет подошли к финалу

Ледники Сьерра-Невады пережили тысячи лет и изменили историю гор, но сейчас они исчезают на глазах. Что ждёт эти уникальные ледяные реликты?

Читать полностью » В Баварии нашли древнейшее кладбище с 22 захоронениями возрастом 4000 лет вчера в 23:45

Тайны древних баварцев: 22 могилы раскрывают секреты, которые хранила земля веками

Археологи нашли в Баварии кладбище возрастом более 4000 лет с редкими двойными захоронениями и уникальным колодцем. Сенсация для всей Европы.

Читать полностью » Анализ 270 генов подтвердил эволюционную адаптацию людей к дефициту микроэлементов вчера в 23:12

То, что спасло наших предков, убивает нас: шокирующие факты о генетической адаптации

Учёные выяснили: разные народы эволюционно приспособились к содержанию микроэлементов в почвах. Но глобальная торговля продуктами сделала эти адаптации проблемой.

Читать полностью » Сардинские бронзовые фигурки оказались сделаны из иберийской и местной меди вчера в 22:39

Древние сардинцы опередили своё время: их технология работы с металлом поразила учёных

Учёные выяснили, что бронзетти нурагической культуры делали из смеси местной и иберийской меди. Кипрская медь исключена: Сардиния была активным игроком в торговле.

Читать полностью » В провинции Хубэй обнаружены яйца динозавров возрастом 86 миллионов лет вчера в 22:07

Яйца динозавров заговорили: впервые в истории учёные узнали их настоящий возраст

Учёные впервые напрямую определили возраст яиц динозавров: 86 миллионов лет. Новый метод U-Pb открывает путь к созданию точной "яичной хронологии".

Читать полностью » В Британии после ухода римлян продолжали добывать металлы вчера в 21:34

Древние отложения рассказали правду: Британия жила полной жизнью после ухода римлян

Керн из реки Юр показал, что металлургия в Британии не рухнула после ухода римлян. Горнодобыча продолжалась ещё два века вопреки стереотипу об экономическом крахе.

Читать полностью »

Новости
Туризм

География России: границы, крайние точки и моря трёх океанов
Наука

Учёные расшифровали ДНК гарума: соус Древнего Рима готовили из сардин
Питомцы

Учёные: численность жирафов в дикой природе сократилась до 97 тысяч особей
Садоводство

Побелка яблонь защищает от морозобоин и ожогов: садоводы о правилах обработки
Еда

Курица с картофелем в сметане в духовке сохраняет сочность мяса и образует аппетитную корочку
Еда

Бутерброды со шпротами, яйцами и огурцом получаются сытными и лёгкими
Красота и здоровье

Кардиолог Юрий Серебрянский: инсульт может развиться внезапно и по-разному проявляться
Технологии

К2Тех: 68% компаний в России не получают целостной картины бизнеса из-за "зоопарка систем"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet