Иллюзия контроля или научный фейк: история мифа о 200 неосознанных выборах в питании

Идея о том, что человек ежедневно принимает более 200 неосознанных решений о еде, долгие годы кочевала из одних публикаций в другие, попала в СМИ и даже использовалась в кампаниях по здоровому питанию. Но исследователи из Института развития человека Макса Планка поставили под сомнение этот "факт" и показали: за ним стоит методологическая ошибка, а не реальная статистика.

Сравнение: старое и новое понимание

Подход Основные выводы Недостатки Исследование Уонсинка и Собала (2007) 226,7 решений о еде в день, большинство — неосознанные Методология построена на умножении и суммировании категорий, эффект субаддитивности Критический анализ Клаассен и коллег Нет подтверждения числу "200 решений", цифра искажает картину Требуется новый подход с более надёжными методами

Советы шаг за шагом

Не полагаться на "магические числа" без проверки их научной основы. Рассматривать решения о еде в конкретных ситуациях: "что съесть?", "сколько?", "в каком контексте?". Использовать разные методы изучения поведения: дневники, цифровые трекеры, наблюдения. Помнить, что многие решения вполне осознанны и подконтрольны человеку. Сосредоточиться на ключевых выборах, которые соотносятся с личными целями и ценностями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : доверять числу "200 решений" как научному факту.

Последствие : искажённое представление о контроле над питанием.

Альтернатива : анализировать реальные решения и их контексты.

Ошибка : считать, что большинство выборов совершается неосознанно.

Последствие : снижение уверенности людей в собственной способности влиять на привычки.

Альтернатива : подчеркивать возможность осознанного выбора.

Ошибка: использовать упрощённые утверждения в просветительских кампаниях.

Последствие: внимание смещается с реальных факторов на "шумные цифры".

Альтернатива: строить коммуникации на достоверных данных.

А что если…

А что если вместо подсчёта гипотетических "неосознанных решений" сосредоточиться на ключевых моментах? Например, выбор между сладким и несладким напитком, размер порции или отказ от добавки. Эти решения оказывают реальное влияние на здоровье и проще поддаются изменению.

Плюсы и минусы концепции "200 решений"

Плюсы Минусы Лёгко запоминается, используется в коммуникациях Не подтверждено эмпирически Привлекает внимание к теме пищевого поведения Искажает восприятие контроля над едой Может мотивировать к размышлениям Упрощает реальность и отвлекает от важных факторов

FAQ

Откуда взялась цифра "200 решений о еде"?

Из исследования Брайана Уонсинка и Джеффри Собала (2007), построенного на сомнительных методах подсчёта.

Почему эта цифра сомнительна?

Она возникла из-за когнитивного искажения — эффекта субаддитивности, когда отдельные оценки в сумме дают завышенный результат.

Как правильно изучать решения о питании?

Через комбинацию методов: наблюдения, цифровые трекеры, кросс-культурные исследования и дневники питания.

Мифы и правда

Миф : человек принимает 200 неосознанных решений о еде каждый день.

Правда : эта цифра не имеет научного подтверждения.

Миф : большинство наших пищевых выборов неконтролируемы.

Правда : многие решения осознанны и связаны с целями и контекстом.

Миф: упрощённые числа помогают лучше понять поведение.

Правда: такие цифры могут подрывать чувство самоэффективности.

Исторический контекст

2007 год — публикация исследования Уонсинка и Собала. За последующие годы число "200 решений" активно цитировалось в статьях и СМИ. В 2010-х часть работ Уонсинка была отозвана, а его академическая карьера завершена. В 2023 году исследователи из Института Макса Планка опровергли достоверность "магического числа".

"Эта цифра искажает реальное представление о том, как люди принимают решения о своем питании", — подчеркнула постдок Мария Альмудена Клаассен.

"Чтобы лучше понять пищевое поведение, нужно глубже разобраться в том, как именно принимаются решения", — отметил директор института Ральф Хертвиг.

Три интересных факта