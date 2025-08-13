Коммерческая баня за забором: чем опасен такой бизнес для соседей

Переоборудованный в баню жилой дом, постоянный поток гостей и машин, шумные компании до поздней ночи — всё это может доставлять серьёзные неудобства соседям. Что делать, если владелец дачного участка превратил его в прибыльное предприятие, а вы стали заложником ситуации?

Свою позицию по этому вопросу объяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с "Газетой.Ru".

Что проверять в первую очередь?

"Первое, что нужно сделать, — проверить, согласовано ли изменение назначения постройки с местными властями. Если жилой дом был переделан в коммерческие бани без разрешения, это нарушение градостроительных норм. В таком случае жители вправе обратиться в администрацию муниципалитета или государственную инспекцию по контролю за использованием недвижимости с требованием провести проверку", — объяснил Никита Чаплин.

Проблемы, которые создаёт бизнес "по-соседству"

Даже если владелец действует в рамках закона о тишине, коммерческое использование частной территории способно повлиять на окружающих:

Пробки и хаос на парковке. Если посетители оставляют машины стихийно и мешают проезду или проходу — это повод пожаловаться в ГИБДД.

Перегрузка инфраструктуры. Баня на постоянной основе увеличивает нагрузку на электросети, канализацию, водопровод. Контролировать такие моменты должны Роспотребнадзор и местные органы власти.

Как действовать — по закону

Чаплин рекомендует не оставаться в одиночестве:

"Коллективное обращение в прокуратуру или Росреестр имеет больший вес, чем жалобы от отдельных граждан. Также стоит проверить, платит ли владелец бань налоги с аренды — нередко такой бизнес ведется в тени, а это уже вопрос для ФНС".

Он подчёркивает, что если предприниматель ведёт деятельность без надлежащего оформления, то у него остаётся два варианта: либо легализовать бизнес, либо прекратить его.