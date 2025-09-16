Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Машина СК РФ
Машина СК РФ
Опубликована сегодня в 8:17

Тихий сосед оказался мастером по боевому: чем закончилась слесарня на дому

ФСБ обнаружила мастерскую по переделке оружия у жителя Пензы — вынесен приговор

58-летний житель Пензы предстал перед судом по обвинению в незаконном изготовлении оружия.

Что выяснили силовики

Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили у мужчины кустарную мастерскую. При обыске у него изъяли:

  • нарезное огнестрельное оружие, переделанное из сигнального пистолета,

  • нарезной ствол к пистолету Макарова,

  • 18 снаряжённых патронов калибра 9x18 мм,

  • комплект из 100 пуль и гильз к "Макарову",

  • 58 снаряжённых светошумовых патронов.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание:

  • 4 года лишения свободы условно,

  • испытательный срок — 3 года,

  • штраф — 100 000 рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

