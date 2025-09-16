Тихий сосед оказался мастером по боевому: чем закончилась слесарня на дому

сегодня в 0:16

Ты там живёшь, но официально тебя нет: земля у Русеевского карьера выходит из тени

В Пензе микрорайон Барковка получит новое имя — Прибрежная. Жители ждали этого шага, чтобы наконец оформить адреса своим домам.

вчера в 23:17

В центре Пензы может исчезнуть пожарная часть — ради нового благоустройства

Город Пенза безвозмездно получит здания и землю на улице Гладкова. Депутаты уже обсудили планы по их дальнейшей судьбе возле цирка.

вчера в 22:17

От армии до семьи: почему здоровье выпускников стало темой №1 в Кузнецке

В Кузнецке больше половины юношей-выпускников оказались с третьей группой здоровья. Мэр потребовал разобраться, что стоит за тревожными цифрами.

12.09.2025 в 19:11

Провожать и встречать — бесплатно, стоять дольше — за деньги: у пензенского вокзала появится новая стоянка

На Привокзальной площади Пензы-I вводят платную парковку. Планируется до часа бесплатного времени для встречающих и провожающих пассажиров.

12.09.2025 в 18:11

Холодная вода станет горячей темой: где тарифы могут повысить выше федерального лимита

В Пензе предложили повысить тариф на холодную воду в 2026 году на 16%, мотивируя это износом сетей. Депутаты идею обсудили, но большинство выступили против.

12.09.2025 в 17:11

Депутаты требуют спасать пензенцев от цифровой изоляции: предлагают субсидии и Wi-Fi-точки

В Пензе предлагают создать рабочую группу по решению проблем с интернетом: жители частного сектора жалуются на полное отсутствие связи и доступа к госуслугам.

12.09.2025 в 16:11

Когда репутация дороже зарплаты: для учителей запустят механизм защиты достоинства

В Пензенской области создают комиссию для защиты чести и достоинства педагогов. Она займётся случаями нарушения профэтики и вынесет рекомендации по их разрешению.

12.09.2025 в 15:07

Когда обычные методы бессильны: врачи достали камень из почки с помощью гибкой оптики

В больнице им. Бурденко впервые в регионе провели лазерную фиброуретеролитотрипсию с эндопиелотомией, удалив камень и восстановив отток мочи.

