Тихий сосед оказался мастером по боевому: чем закончилась слесарня на дому
58-летний житель Пензы предстал перед судом по обвинению в незаконном изготовлении оружия.
Что выяснили силовики
Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили у мужчины кустарную мастерскую. При обыске у него изъяли:
нарезное огнестрельное оружие, переделанное из сигнального пистолета,
нарезной ствол к пистолету Макарова,
18 снаряжённых патронов калибра 9x18 мм,
комплект из 100 пуль и гильз к "Макарову",
58 снаряжённых светошумовых патронов.
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание:
4 года лишения свободы условно,
испытательный срок — 3 года,
штраф — 100 000 рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
