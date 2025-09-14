Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ноги в кроссовках
Ноги в кроссовках
Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Москва-Сити и Невский с риском для жизни: как крыши превратились в валюту

Новый закон о запрете экскурсий по крышам не остановил нелегальных гидов — TourDom

Даже после вступления в силу нового федерального закона, запрещающего нелегальные прогулки по крышам, подобные развлечения продолжают предлагать в российских городах. Журналисты TourDom.ru выяснили, что найти экскурсию "под другим углом" не составляет труда.

Новый закон и наказания

С 6 сентября 2025 года за организацию незаконных экскурсий по крышам предусмотрены штрафы от 500 рублей или даже лишение свободы сроком до 2 лет. Тем не менее "серых" предпринимателей это не останавливает.

Что предлагают подпольные гиды

Поиск в интернете сразу выдаёт десятки предложений:

  • Москва - прогулки по крышам "Москва-Сити" или центра столицы, романтические свидания, девичники.

  • Санкт-Петербург - экскурсии по крышам Невского, Исаакиевского собора, переходы между домами, фотосессии.

  • Другие города - Казань, Екатеринбург, Сочи.

Цены:

  • прогулка для группы — от 1,3 до 2 тыс. руб.;

  • индивидуальное свидание — от 4 тыс. руб.;

  • стол "на час" — 13 тыс.;

  • музыкант — 9 тыс.;

  • дополнительный час — 3 тыс.;

  • фотосессия — от 4 до 9 тыс. руб.;

  • свидание "ночью на крыше" — до 15 тыс. руб.

Как маскируют незаконность

Организаторы уверяют клиентов в полной безопасности, обещая "проверенные крыши" и "отсутствие проблем с полицией". Однако никаких документов, подтверждающих законность или техническую безопасность, предоставить не могут.

В соцсетях официальных групп у таких экскурсоводов нет. Зато действуют сообщества, где обмениваются адресами и отзывами о "доступных крышах".

Опасные нюансы

  • организаторы нередко пускают на крыши даже несовершеннолетних;

  • некоторые "туроператоры" предлагают "официальные крыши", намекая, что не везде прогулка безопасна;

  • риск — от штрафов до травм при переходе между домами.

Итог

Несмотря на запрет, бизнес на крышах остаётся востребованным. Экскурсоводы используют романтику высоты и фотосессии для привлечения клиентов, но за эффектными кадрами скрываются риск для здоровья и возможные проблемы с законом.

