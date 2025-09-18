Туристы штурмуют крыши, несмотря на закон: штрафы до двух лет никого не пугают

Экскурсии на крыши городов продолжают пользоваться популярностью, несмотря на то, что с 6 сентября вступил в силу федеральный закон, устанавливающий за подобную деятельность штраф от 500 рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. Как показала проверка журналиста TourDom. ru, найти организаторов таких прогулок совсем не сложно.

Поисковики и мессенджеры выдают десятки предложений от частных гидов и компаний, которые обещают показать город "с другого ракурса". Локации можно выбрать разные: от исторического центра Москвы до высоток Москва-Сити. В других регионах экскурсии предлагают в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Сочи.

Что предлагают нелегальные экскурсоводы

Ассортимент услуг впечатляет. Можно выбрать групповую прогулку по крыше, романтическое свидание, девичник или фотосессию. Цены варьируются:

Групповая экскурсия для нескольких человек — около 2000 ₽.

Индивидуальное свидание — от 4000 ₽.

Час с накрытым столом — 13 000 ₽.

Живой музыкант — 9000 ₽.

Дополнительный час на крыше — 3000 ₽.

Фотосессия — от 4000 до 8500 ₽.

В Петербурге прогулки стоят от 1300 ₽, а романтические программы обойдутся в 14-15 тысяч, включая пледы, закуски и напитки.

Как продвигают услуги

Официальных сайтов у "серых" гидов нет, но работают целые сообщества, где публикуют фотографии, делятся адресами и обсуждают "открытые" крыши. Реклама идёт через мессенджеры и группы, где активно публикуются отзывы довольных клиентов.

Особое внимание уделяется безопасности.

"Все наши крыши полностью надежны и ежедневно проверяются на доступность и комфортное нахождение на них", — уверяют организаторы.

Однако никаких документов в подтверждение этих слов туристам не предоставляют.

Почему это опасно

На многих сайтах можно встретить обещания "никакого экстрима и риска", однако на деле экскурсии нередко включают переходы с одной крыши на другую, доступ через парадные и чердаки. Всё это незаконно и небезопасно.

Тем не менее организаторы уверяют, что риск столкнуться с полицией минимален. Более того, некоторые обещают, что на "официальных крышах" проблем не возникнет, хотя очевидно, что статус таких объектов не подтверждён.

Сравнение: легальные и нелегальные экскурсии

Параметр Легальные туры Нелегальные туры Разрешения Есть официальные документы Отсутствуют Безопасность Проверенные площадки, страховка Заявления на словах, реальной проверки нет Цена Выше средней Ниже или сопоставимая Ответственность Оператор несёт ответственность В случае ЧП турист остаётся один Доступность Ограниченные площадки Широкий выбор "локаций с видом"

Советы шаг за шагом

Проверяйте легальность организатора — наличие лицензии и разрешений. Изучайте отзывы на независимых площадках, а не только в мессенджерах. Уточняйте, есть ли страховка для участников. Сравнивайте с официальными смотровыми площадками — они часто не уступают по виду и при этом безопасны. Если выбираете фотосессию, лучше обратиться к лицензированным студиям, работающим с доступом на крыши законно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверять только словам организаторов.

→ Последствие: риск травм или штрафа.

→ Альтернатива: требовать документы и подтверждения.

Ошибка: брать с собой детей на нелегальные экскурсии.

→ Последствие: повышенная опасность.

→ Альтернатива: семейные программы на официальных смотровых площадках.

Ошибка: экономить на безопасности ради романтики.

→ Последствие: неприятности с полицией или травмы.

→ Альтернатива: выбирать проверенные локации и легальные компании.

А что если…

А что если власти начнут активно бороться с нелегальными экскурсиями? Тогда часть рынка перейдёт в тень глубже, а цены на легальные услуги возрастут. В то же время развитие официальных смотровых площадок и террас может полностью заменить "серый" сегмент.

Плюсы и минусы "серых" экскурсий

Плюсы Минусы Доступные цены Риск для жизни и здоровья Уникальные виды Нет страховки и гарантий Атмосфера эксклюзивности Возможность штрафа или задержания Разнообразие форматов Отсутствие официальных разрешений

FAQ

Законно ли проводить экскурсии на крышах?

Без разрешения владельца и органов власти — нет.

Какая ответственность за нелегальные туры?

Штраф от 500 рублей или лишение свободы до 2 лет.

Где можно безопасно посмотреть город с высоты?

На официальных смотровых площадках, башнях, в ресторанах с террасами.

Мифы и правда

Миф: "серые" экскурсии безопасны.

Правда: гарантий нет, а многие объекты небезопасны.

Миф: полиция закрывает глаза на прогулки по крышам.

Правда: закон предусматривает штрафы и уголовную ответственность.

Миф: цены на нелегальные туры всегда ниже.

Правда: стоимость иногда сопоставима с официальными программами.

3 интересных факта

В Петербурге идея прогулок по крышам стала популярной ещё в 2000-х. Некоторые официальные площадки Москвы позволяют устраивать фотосессии на высоте с полным комплектом разрешений. Туристы из Европы часто удивляются популярности таких экстремальных экскурсий в России, так как у них подобные форматы строго регулируются.

Исторический контекст