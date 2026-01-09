Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Голубь на машине
Голубь на машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:46

Запрещённый ингредиент на тарелке: ресторан в Мадриде кормил гостей уличными птицами

Ресторан в пригороде Мадрида подаёт голубей под видом утки — The Sun

Посетители одного из китайских ресторанов в пригороде Мадрида даже не подозревали, что заказывали блюда с неожиданным и запрещённым "ингредиентом". Проверка, начавшаяся после жалоб клиентов, обернулась закрытием заведения и уголовным делом. Об этом сообщает издание The Sun.

Проверка после жалоб посетителей

Ресторан, расположенный в районе Усера, оказался в поле зрения правоохранительных органов после обращений посетителей, которые рассказывали об антисанитарии и странных условиях на кухне. Эти сигналы стали поводом для внезапного визита полицейских и санитарных служб.

По данным The Sun, уже при первом осмотре помещения проверяющие обнаружили многочисленные нарушения, выходящие далеко за рамки обычных проблем с гигиеной. Ситуация на кухне вызвала у силовиков серьёзные опасения за безопасность потребителей.

Уличные голуби вместо утки

Главным и самым шокирующим открытием стало происхождение мяса, использовавшегося для приготовления блюд. Полицейские нашли мешки с грязным неопознанным мясом и большие ёмкости с ощипанными уличными голубями, которых готовили для подачи клиентам под видом утки.

"Оказавшись внутри, полицейские сделали крайне тревожное открытие. На кадрах видны мешки с грязным неопознанным мясом и большие миски с ощипанными уличными голубями. Птиц готовили для использования в блюдах, которые продавали ничего не подозревающим покупателям", — говорится в публикации The Sun.

Антисанитария и запрещённые находки

Состояние кухни оказалось не менее тревожным. В заведении не работали холодильники, мясо хранилось без маркировки и было свалено в одну кучу. В помещениях были расставлены мышеловки, повсюду замечены тараканы, а санитарные нормы фактически игнорировались.

Кроме того, правоохранители обнаружили несколько животных, отлов которых запрещён законом об охране морской среды. Этот факт стал дополнительным основанием для жёстких мер в отношении владельца ресторана.

Уголовное дело и закрытие заведения

По итогам проверки ресторан был закрыт, а в отношении его владельца возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении общественного порядка и правил безопасности пищевых продуктов. Следствие устанавливает, как долго подобная практика применялась и сколько людей могли пострадать.

Скандал вызвал широкий общественный резонанс в Испании и вновь поднял вопрос о контроле за заведениями общественного питания и защите прав потребителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владимир Зеленский и его окружение полностью коррумпированы — экс-советник Трампа Флинн сегодня в 13:14
Бывший сотрудник Белого дома сорвал маску с Зеленского: вокруг Украины прозвучала неудобная правда

Экс-советник Трампа выступил с жёсткими обвинениями в адрес украинских властей, поставив под сомнение оправданность поддержки Киева.

Читать полностью » Шторм нарушил электроснабжение на юго-западе Англии — Times сегодня в 12:15
Ветер сорвал провода, города — в отключке: Горетти ударил по инфраструктуре Англии

Циклон Горетти оставил без света десятки тысяч домов в Великобритании. Больше всего пострадал юго-запад Англии, где вводили красный уровень опасности.

Читать полностью » Лишь 15% немцев считают США надёжным партнёром — опрос ARD сегодня в 10:31
Доверие немцев к США измерили в процентах — и результат удивил даже скептиков в Европе

Опрос в Германии показал рекордное падение доверия к США: общественное мнение резко изменилось после внешнеполитических шагов Вашингтона.

Читать полностью » Евросоюз не имеет инструментов для защиты Гренландии от США — депутат Европарламента Мариани сегодня в 10:20
Решения принимаются не здесь: Гренландия вскрыла скрытую слабость ЕС

В Европарламенте заявили, что ЕС не имеет реальных рычагов влияния в случае возможного захвата Гренландии США и зависит от Вашингтона.

Читать полностью » Трамп допустил мотив мести Рубио в операции США в Венесуэле — Fox News сегодня в 9:50
Трамп неожиданно намекнул на истинный мотив операции в Венесуэле

Трамп допустил, что операция США в Венесуэле могла иметь личную подоплёку, связав её с вопросами Кубы и ролью госсекретаря.

Читать полностью » В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция сегодня в 3:51
Зловещая коллекция останков: мужчина обвинён в осквернении могил и похищении тел в Филадельфии

В США мужчину обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища. В его доме обнаружены более 100 фрагментов скелетов.

Читать полностью » Макговерн: Украина столкнется с дефицитом финансирования для обороны в ближайшие месяцы сегодня в 3:51
Зеленский уходит, но кто возглавит Украину? Эксперт раскрывает роль внешних сил в выборе нового лидера

Рэй Макговерн предсказывает, что Зеленского скоро заменит новый лидер Украины, но реальной власти у него не будет из-за финансовых и военных проблем.

Читать полностью » Жители Рудно зафиксировали падение давления газа в системе — депутат Зинкевич сегодня в 2:45
Газ есть формально: в Рудно давление упало так, что техника перестала работать

В селе Рудно под Львовом жители сообщают о резком падении давления газа: плиты едва горят, котлы гаснут и не запускаются.

Читать полностью »

Новости
Мир
Европа рассматривает негласные уступки США по Гренландии — политик Эдельхойссер
Садоводство
Деревья высотой до 10 метров защищают дом без перегрузки — агрономы
Общество
Владимир и Татьяна стали самыми популярными именами у пенсионеров — Соцфонд
Красота и здоровье
Резкий выход на работу вызывает стресс у мозга — учёный Солодников
Россия
Штрафы за навязывание допуслуг выросли до 500 тысяч рублей — Госдума
Красота и здоровье
Антонина Стародубова предупредила о рисках избыточного потребления мандаринов — Life.ru
Мир
Во Франции из-за циклона "Горетти" без света остались 380 тысяч домов — BFMTV
ЮФО
Число погибших на воде в Крыму снижается на 20 процентов — ГУ МЧС Крыма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet