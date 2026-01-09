Запрещённый ингредиент на тарелке: ресторан в Мадриде кормил гостей уличными птицами

Посетители одного из китайских ресторанов в пригороде Мадрида даже не подозревали, что заказывали блюда с неожиданным и запрещённым "ингредиентом". Проверка, начавшаяся после жалоб клиентов, обернулась закрытием заведения и уголовным делом. Об этом сообщает издание The Sun.

Проверка после жалоб посетителей

Ресторан, расположенный в районе Усера, оказался в поле зрения правоохранительных органов после обращений посетителей, которые рассказывали об антисанитарии и странных условиях на кухне. Эти сигналы стали поводом для внезапного визита полицейских и санитарных служб.

По данным The Sun, уже при первом осмотре помещения проверяющие обнаружили многочисленные нарушения, выходящие далеко за рамки обычных проблем с гигиеной. Ситуация на кухне вызвала у силовиков серьёзные опасения за безопасность потребителей.

Уличные голуби вместо утки

Главным и самым шокирующим открытием стало происхождение мяса, использовавшегося для приготовления блюд. Полицейские нашли мешки с грязным неопознанным мясом и большие ёмкости с ощипанными уличными голубями, которых готовили для подачи клиентам под видом утки.

"Оказавшись внутри, полицейские сделали крайне тревожное открытие. На кадрах видны мешки с грязным неопознанным мясом и большие миски с ощипанными уличными голубями. Птиц готовили для использования в блюдах, которые продавали ничего не подозревающим покупателям", — говорится в публикации The Sun.

Антисанитария и запрещённые находки

Состояние кухни оказалось не менее тревожным. В заведении не работали холодильники, мясо хранилось без маркировки и было свалено в одну кучу. В помещениях были расставлены мышеловки, повсюду замечены тараканы, а санитарные нормы фактически игнорировались.

Кроме того, правоохранители обнаружили несколько животных, отлов которых запрещён законом об охране морской среды. Этот факт стал дополнительным основанием для жёстких мер в отношении владельца ресторана.

Уголовное дело и закрытие заведения

По итогам проверки ресторан был закрыт, а в отношении его владельца возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении общественного порядка и правил безопасности пищевых продуктов. Следствие устанавливает, как долго подобная практика применялась и сколько людей могли пострадать.

Скандал вызвал широкий общественный резонанс в Испании и вновь поднял вопрос о контроле за заведениями общественного питания и защите прав потребителей.