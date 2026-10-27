Контрафакт на маркетплейсах вырос в масштабах: борьба с подделками может обернуться неожиданными последствиями

Под термином контрафакт часто ошибочно объединяют разные виды правонарушений, что мешает созданию эффективных механизмов контроля на цифровых платформах, отметил директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Вадимович Ломакин-Румянцев. В беседе с NewsInfo эксперт указал на необходимость четкого разграничения понятий при обсуждении борьбы с нелегальной продукцией в интернете.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован резкий всплеск онлайн-продаж нелегальных товаров. В первой половине 2026 года количество выявленных случаев реализации подобной продукции через интернет выросло на 56,9 процента, достигнув отметки в 320,3 тысячи эпизодов.

Эксперт подчеркнул, что в профессиональной среде под контрафактом понимается исключительно нарушение прав на интеллектуальную собственность, например, незаконное использование известного бренда. Однако на практике покупатели сталкиваются с фальсификатом, где намеренно искажены свойства продукта, контрабандой или реализацией краденого имущества.

Для обеспечения прозрачности сделок в стране продолжают совершенствоваться инструменты мониторинга. В частности, продавцов обяжут подтверждать легальность товаров через систему маркировки, что позволит отсечь часть сомнительных предложений еще на стадии модерации карточек.

"Контрафакт — это товар, при производстве или обороте которого нарушаются права на интеллектуальную собственность, прежде всего права на товарный знак. Например, продукция с незаконно нанесенным логотипом известного бренда. Здесь ключевое нарушение — использование чужих интеллектуальных прав. При этом контрафактный товар не обязательно плох по качеству", — отметил Ломакин-Румянцев.

Специалист также обратил внимание на проблему безопасности продукции, которая может быть ввезена легально, но представлять угрозу для здоровья. Контроль за такими категориями требует особого внимания со стороны регуляторов и самих площадок. Стоит учитывать, что высокие риски сохраняются не только в сегменте потребительских товаров, но и в сфере услуг связи.

Так, эксперты напоминают, что покупка SIM-карт на популярных интернет-площадках может обернуться компрометацией личных данных. При этом государственные органы стараются оперативно реагировать на новые угрозы. В Госдуме уже обсуждались инициативы, согласно которым регионы получат контроль над определенными сегментами розницы для пресечения незаконного оборота.

"Обсуждая борьбу с незаконным оборотом товаров на онлайн-площадках, стоило бы сначала договориться, с какими именно нарушениями собираемся бороться, какие сведения доступны платформе и какие действия от нее разумно требовать. Иначе под привлекательным лозунгом борьбы с контрафактом можно создать дорогостоящую систему контроля, которая не слишком эффективно защищает потребителей, зато увеличивает издержки добросовестных продавцов и создает дополнительные барьеры для конкуренции", — рассказал эксперт.

Важным аспектом защиты прав граждан остается и борьба с агрессивным маркетингом. В юридической практике ужесточены штрафы за навязывание товаров, что должно дисциплинировать ритейлеров. Вместе с тем, при возникновении конфликтов суды учитывают все обстоятельства дела.

В ряде случаев бизнес освобождается от санкций, если будет доказана вина самого потребителя в возникшем споре. По мнению Ломакина-Румянцева, только через четкую классификацию нарушений и распределение ответственности между маркетплейсом и продавцом можно добиться реального оздоровления рынка.

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