От флешмоба до уголовного дела: как поменялась история культового певца PSY

Что может объединять мировой хит, ставший культурным феноменом, и расследование полиции? В центре внимания оказался исполнитель легендарной "Gangnam Style" — южнокорейский певец PSY, настоящее имя которого Пак Чжэ Сан. Музыкант, подаривший миллиардам людей танцевальный флешмоб, сегодня оказался в заголовках совсем по другой причине.

Обвинения против артиста

По данным южнокорейского агентства Yonhap, полиция задержала PSY и его лечащего врача. Музыканта подозревают в том, что он незаконно получал рецепты на препараты — снотворные и противотревожные средства, которые считаются препаратами с высоким риском привыкания.

Следствие утверждает, что начиная с 2022 года певец неоднократно получал такие рецепты через посредников, минуя личные визиты к врачу. Подобная практика, по мнению полиции, нарушает правила выписки и распространения подобных лекарств.

Позиция защиты

Агенты артиста подчеркнули, что у него официально диагностировано хроническое расстройство сна.

"Подставного рецепта не было, хотя в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени", — представитель PSY.

Сам врач, выписывавший препараты, также отрицает нарушения. По его словам, консультации с пациентом проводились дистанционно, а лечение соответствовало медицинским предписаниям.

Контекст

PSY прославился в 2012 году благодаря клипу "Gangnam Style", который стал первым видео на YouTube, набравшим более миллиарда просмотров. Танцевальные движения из клипа быстро распространились по всему миру, превратив песню в символ новой интернет-эры.