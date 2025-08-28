Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
PSY
PSY
© commons.wikimedia.org by Korea.net / Korean Culture and Information Service (Photographer name) is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:55

От флешмоба до уголовного дела: как поменялась история культового певца PSY

Yonhap: полиция Южной Кореи задержала певца PSY за незаконное получение медицинских рецептов

Что может объединять мировой хит, ставший культурным феноменом, и расследование полиции? В центре внимания оказался исполнитель легендарной "Gangnam Style" — южнокорейский певец PSY, настоящее имя которого Пак Чжэ Сан. Музыкант, подаривший миллиардам людей танцевальный флешмоб, сегодня оказался в заголовках совсем по другой причине.

Обвинения против артиста

По данным южнокорейского агентства Yonhap, полиция задержала PSY и его лечащего врача. Музыканта подозревают в том, что он незаконно получал рецепты на препараты — снотворные и противотревожные средства, которые считаются препаратами с высоким риском привыкания.

Следствие утверждает, что начиная с 2022 года певец неоднократно получал такие рецепты через посредников, минуя личные визиты к врачу. Подобная практика, по мнению полиции, нарушает правила выписки и распространения подобных лекарств.

Позиция защиты

Агенты артиста подчеркнули, что у него официально диагностировано хроническое расстройство сна.

"Подставного рецепта не было, хотя в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени", — представитель PSY.

Сам врач, выписывавший препараты, также отрицает нарушения. По его словам, консультации с пациентом проводились дистанционно, а лечение соответствовало медицинским предписаниям.

Контекст

PSY прославился в 2012 году благодаря клипу "Gangnam Style", который стал первым видео на YouTube, набравшим более миллиарда просмотров. Танцевальные движения из клипа быстро распространились по всему миру, превратив песню в символ новой интернет-эры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Spotify: лето 2025 стало самым нетанцевальным за последние десять лет сегодня в 10:59

Лето прошло без танцев: Spotify назвал самые нетипичные хиты сезона

Неожиданный поворот: лето 2025 прошло под звуки баллады, а не танцевального хита. Spotify назвал песни сезона, и список удивил даже преданных меломанов.

Читать полностью » ВЦИОМ: 27% зрителей раздражают образы отца-алкоголика и жертвенной матери в фильмах сегодня в 9:29

Когда боль становится привычкой: как однообразные образы рушат доверие к фильму

Почему зрители устали от образа отца-алкоголика и жертвенной матери в кино, и как за 30 лет изменился экранный портрет семьи в России?

Читать полностью » Инсайдеры Just Jared: Райан Рейнольдс и Роберт Дауни-младший не конфликтуют на съемках Marvel сегодня в 8:25

Ссора, которой не было: как интернет чуть не развёл Рейнольдса и Дауни-младшего по разные стороны баррикад

Слухи о конфликте Райана Рейнольдса и Роберта Дауни-младшего на съемках новых "Мстителей" опровергнуты: инсайдеры раскрыли, что актеры даже не встречались.

Читать полностью » Цена дома Иваны Трамп в Манхэттене снизилась с $22,5 млн до $17,9 млн — New York Post сегодня в 7:21

Роскошь, которая никому не нужна: почему особняк Иваны Трамп никто не покупает

Роскошный особняк Иваны Трамп в Нью-Йорке пустует с 2022 года, а его цена за три года упала почти на 10 миллионов долларов. Почему дом не находит хозяина?

Читать полностью » Трэвис Келси выбрал простой вариант помолвки с Тейлор Свифт вместо запланированного торжества сегодня в 6:15

Все ждали шоу, а получилось иначе: подробности помолвки Келси и Свифт

Трэвис Келси хотел сделать предложение Тейлор Свифт "большим событием", но всё оказалось намного интимнее — подробности рассказал его отец.

Читать полностью » В Лондоне строители нашли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой в 1991 году сегодня в 5:05

Послание Дианы в будущее нашли раньше срока: капсула времени удивила находкой

В Лондоне случайно вскрыли капсулу времени принцессы Дианы: компакт-диск Кайли Миноуг, газета о Горбачёве и другие артефакты 90-х годов.

Читать полностью » Жена Бари Алибасова сообщила размер его пенсии и надбавок сегодня в 4:55

Сколько получает Алибасов после ухода из шоу-бизнеса: пенсия удивила поклонников

Жена Бари Алибасова раскрыла размер его пенсии и рассказала, как продюсер оставил шоу-бизнес ради семейного кафе и нового дела с супругой.

Читать полностью » Volvo возродит универсал XC70 в Европе в 2026 году сегодня в 4:01

Классика или будущее? Volvo возвращает модель, которую рано похоронили

Volvo готовит возвращение культового XC70: универсал получит гибридные и электрические версии, запас хода более 600 км и новый уровень безопасности.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Иванна Идуш рассказала об упражнениях для сохранения молодости и красоты
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо советует включать выпады для профилактики болей в коленях и пояснице
Наука и технологии

Ученые обнаружили, что нецензурная лексика повышает болевой порог
Садоводство

Экономим время и силы: мульчирование травой – секрет ленивых огородников против сорняков
Красота и здоровье

Эксперты рекомендуют: финики и тыквенные семечки как натуральное средство для сна
Культура и шоу-бизнес

Минпросвещения рекомендовало изучать на уроках музыки песни Shaman, Газманова и Майданова
Авто и мото

Automotive News: доходы глав американских автокомпаний выросли в среднем на 5%
Туризм

АТОР: интерес россиян к отдыху в Иордании вырос в 6,5 раза за год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru